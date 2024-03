La concurrence de la Volkswagen Jetta Une spécialité asiatique

Les automobiles compactes ont longtemps été les chouchous des Québécois. Plus tellement aujourd’hui. La catégorie ne parvient pas à séduire autant qu’avant la déferlante des VUS. Elle ne se renouvelle plus aussi rapidement non plus. Qu’à cela ne tienne, pour l’acheteur malin, voici six berlines asiatiques qui, tout comme la Jetta, cherchent à vous séduire.