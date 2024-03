La version à rouage intégral du Volkswagen ID.4 2024 voit sa puissance totale passer à 335 ch grâce à l’apport d’un second moteur avant.

L’ID.4 reçoit un moteur électrique plus efficient et puissant pour 2024

Évoluant dans un segment particulièrement compétitif, le Volkswagen ID.4 a récemment détaillé les modifications dont il fait l’objet pour le rendre plus résilient face aux assauts essentiellement américains et coréens. La puissance et l’efficience sont au menu pour l’année 2024, sans oublier l’aspect technologique.

Si les livrées de série à deux roues motrices demeurent inchangées sur le plan mécanique, les versions Pro optionnelles reçoivent un tout nouveau moteur produisant 282 ch à 402 lb-pi de couple à lui seul. Il est le résultat d’une révision complète des pièces internes. La version à rouage intégral voit ainsi sa puissance totale passer à 335 ch grâce à l’apport d’un second moteur avant.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN L’habitacle du Volkswagen ID.4 2024

Ces divers changements font augmenter l’autonomie des livrées Pro à propulsion à 468 km (+25 km) et 423 km pour celles bimoteur (+13 km). Sur l’aspect plus technologique, elles sont aussi maintenant agrémentées d’un nouvel écran d’infodivertissement de 12,9 po doté de commandes révisées du système de chauffage/climatisation. En vente dès maintenant à un prix de départ de 48 495 $ avant la déduction des mesures d’encouragement.