Dodge Charger Le muscle car renaît avec des moteurs électriques et thermiques

La Dodge Charger est née en 1966 avec pour objectif de démocratiser la puissance. Avec son V8 Hemi optionnel de 7 L (426 po3) produisant 425 ch, la brute drapée d’une carrosserie aux traits sinistres et intimidants frappait tant l’imaginaire qu’elle est devenue protagoniste de bien des films et séries télévisées. Bien conscient de l’importance historique du modèle, Dodge a choisi de le rééditer quelques mois après l’abandon de la génération précédente. L’électrique est au menu, tout comme le thermique ainsi que des carrosseries à deux et quatre portières.