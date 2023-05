La nouvelle Aston Martin DB12 a été dévoilée la semaine dernière non loin de Cannes, où se déroulait l’incontournable festival.

La lignée de grands coupés DB d’Aston Martin a toujours eu ses roues posées dans le milieu du cinéma. En plus des nombreux James Bond, une quantité incalculable de productions l’ont mise en vedette, mettant à profit ses traits sculpturaux pour l’esthétique des œuvres, voire leur trame narrative. Voilà pourquoi la nouvelle Aston Martin DB12 a été dévoilée la semaine dernière non loin de Cannes, où se déroulait l’incontournable festival.

Cette nouvelle représentante d’une lignée sélecte née en 1948 a la délicate tâche de faire évoluer un concept qui pourrait paraître anachronique dans un monde où les VUS et l’électrification se partagent les grands titres. Qu’à cela ne tienne, la formule grand tourisme de la DB12 reprend où la DB11 a laissé, avec un design similaire, pour le plaisir des yeux. La ligne de toit fuyante flotte toujours à l’arrière, les passages de roues avant s’ouvrent toujours sur l’aile. La calandre avant est toutefois nettement plus massive qu’auparavant.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN Son long capot cache un V8 biturbo de 4 L produit par la division AMG de Mercedes-Benz.

Le long capot cache un V8 biturbo de 4 L produit par la division AMG de Mercedes-Benz. Cette mécanique, qui était également employée par la DB11, a la délicate tâche de remplacer le V12, qui pourrait revenir, sans qu’on sache quand ni comment. Du reste, ses 671 ch et 590 lb-pi de couple devraient amplement suffire à la tâche, un gain de puissance de 34 % par rapport au modèle qu’elle remplace. Le tout est relayé à une transmission automatique à huit rapports et un nouveau différentiel électronique.

Le châssis en aluminium a aussi été révisé ; on a augmenté sa rigidité à la torsion en plus d’ajouter de nouveaux amortisseurs adaptatifs offrant une fourchette d’ajustements nettement plus grande.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN L’habitacle nettement plus moderne de l’Aston Martin DB12

L’habitacle est pour sa part entièrement remodelé, une réforme qui lui fera grand bien. Misant sur deux écrans pour diffuser à la fois l’information nécessaire et naviguer dans le système multimédia, la configuration de la planche de bord est infiniment plus contemporaine et emploie plusieurs touches physiques. Pour les intéressés, les premières livraisons des D12 s’amorceront dès le troisième trimestre de l’année.