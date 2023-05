Essai routier

Range Rover Sport : produit de son temps

Apparu en 2004 pour orchestrer une riposte aux propositions allemandes, le Land Rover Range Rover Sport peut paraître un pur produit d’une stratégie d’hypersegmentation. Le VUS intermédiaire partage après tout l’essentiel de ses assises avec son grand frère Range Rover, mais se rend plus accessible pour justifier ses dimensions plus réservées. La formule a traversé le temps avec une troisième génération. Sa posture plus dynamique a-t-elle toujours lieu d’être dans la famille du proverbial constructeur ?