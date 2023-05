La McLaren 750S dans les livrées Spider et Coupé

Alors que son écurie de Formule 1 est embourbée dans une séquence en dents de scie, le volet voitures de McLaren poursuit sa quête de la couronne des supervoitures en faisant évoluer sa gamme actuelle. C’est ainsi qu’est née la 750S, nouveau modèle récemment présenté qui prendra la place de la 720S et qui devrait être le dernier modèle sans l’appui d’un moteur électrique.

Charles René La Presse

Le nom de cette recrue traduit essentiellement sa puissance en chevaux métriques (750) ainsi que son positionnement dans l’organigramme de la lignée Super (S), dernier échelon avant les modèles à tirage limité.

PHOTO FOURNIE PAR MCLAREN La McLaren 750S Coupé

Dans le cas de cette 750S, c’est à un V8 biturbo de 4 L placé au centre de son châssis en fibre de carbone que revient la tâche de produire 740 ch, soit 30 ch de plus que la 720S. Ses 590 lb-pi de couple sont envoyés aux roues arrière par une transmission à double embrayage (à sept rapports). Lorsque l’on tient compte du fait qu’elle ne pèse que 1389 kg, soit une trentaine de kilos de moins que sa devancière, cette 750S est née pour accélérer vite et fort. Le 0-100 km/h est ainsi produit en seulement 2,8 s et le 0-200 km/h en 7,2 s, jusqu’à une pointe de 332 km/h.

PHOTO FOURNIE PAR MCLAREN L’habitacle de la McLaren 750S Spider

Il serait cependant réducteur d’en faire le portrait uniquement en fonction des chiffres bruts de performance. Au moyen de 30 % de composants remplacés ou modifiés par rapport à la 720S, cette nouvelle venue est conçue pour la piste avec son amortissement hydraulique de dernière génération ainsi qu’une géométrie de suspension révisée. La direction demeure aussi hydraulique, pour l’aspect tactile de la chose. Elle sera en vente autant en version coupé que décapotable, pour bien profiter de l’été.