Après la GrandTurismo, c’est maintenant au tour du VUS compact de Maserati de se faire électrifier. Venant à peine d’être lancé, le Grecale ratisse maintenant plutôt large sur le plan technique, témoignant d’une stratégie de conquête du constructeur italien.

Charles René La Presse

Car il va sans dire que la marque au trident veut séduire un plus large auditoire après des années de surplace avec des modèles de niche. Le Grecale est le noyau central de ce renouveau misant sur un accroissement du volume de ventes. Cette livrée électrique du Grecale, nommée Folgore et présentée au Salon de l’auto de Shanghai, étale des arguments plutôt convaincants en prémisse. Avec ses deux moteurs électriques produisant 557 ch et sa batterie de 102 kWh, ce nouveau venu promet de la performance avec un 0-100 km/h en 4,1 s, mais aussi une autonomie acceptable chiffrée pour l’instant à 500 km selon le protocole européen.

PHOTO FOURNIE PAR MASERATI L’habitacle du Maserati Grecale Folgore

Il dispose néanmoins d’une architecture électrique de 400 V, le plaçant en retrait à cet égard et limitant la puissance maximale de recharge à 150 kW. Cela dit, passer de 20 à 80 % de charge prendra 29 minutes sur les bornes compatibles, ce qui est tout de même acceptable. Côté châssis, une suspension pneumatique assure le confort ainsi que l’encadrement des mouvements de caisse.

Le Maserati Grecale Folgore s’inscrit dans un projet d’électrification de tous les modèles de la marque dès 2025.