La voiture traditionnelle a beau voir son influence s’atrophier depuis des années, certains constructeurs croient toujours en elle et l’emploient pour propulser leur virage électrique. Après la Hyundai Ioniq 6 dévoilée plus tôt cette année, c’est maintenant au tour de Volkswagen de jeter les gants face à la Tesla Model 3. L’ID.7, dévoilée la semaine dernière, constitue en quelque sorte un retour aux sources pour la marque allemande.

Charles René La Presse

Long de près de 5 mètres, ce nouveau modèle à hayon se situe non loin sur le plan des dimensions de la dernière génération de la berline intermédiaire Passat, mais possède un empattement plus long, pour l’espace intérieur. L’ID.7 se positionne ainsi plus près quant à son empreinte d’une Tesla Model S que d’une Model 3.

Son design mise évidemment sur l’efficacité aérodynamique, assurant un coefficient de traînée de 0,23 Cx, nettement supérieur à celui du multisegment ID.4 (0,27 Cx).

Moteur plus efficient et plus puissant

L’ID.7 inaugurera un tout nouveau moteur électrique pour Volkswagen, moins gourmand en énergie et plus vif. Avec ses 282 ch, il surclasse de 81 ch le moteur animant l’ID.4 à propulsion. Cette mécanique s’adjoindra une batterie de 77 kWh d’après plusieurs médias. Elle sera compatible avec une puissance de recharge maximale de 170 kW. Une autre batterie de 86 kWh serait réservée au marché européen, mais pourrait logiquement être proposée ici avec une éventuelle version à deux moteurs.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN L’autonomie maximale visée de la Volkswagen ID.7 dépasse les 482 km, selon ce qu’avance la filiale américaine de Volkswagen.

L’autonomie maximale visée dépasse les 482 km, selon ce qu’avance la filiale américaine de Volkswagen. La version européenne cible les 700 km lorsqu’elle est dotée de la plus grosse batterie, un chiffre élevé expliqué par le protocole de mesure nettement plus optimiste et moins réaliste, par le fait même.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN L’habitacle de la Volkswagen ID.7

Fidèle à sa philosophie qui s’est attiré certaines critiques, la planche de bord mise sur le tactile pour ses commandes. Volkswagen a toutefois fait certaines corrections, dont l’ajout d’un rétroéclairage pour les touches sous l’écran. L’interface est aussi plus configurable, permettant l’ajout d’onglets sélectionnés sur le haut.

La Volkswagen ID.7 sera commercialisée au pays en 2024. D’ici là, nous aurons un exposé plus complet de la version nord-américaine.