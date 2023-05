« Les véhicules hybrides et électriques atteindront 50 % de nos ventes au milieu de la décennie. À ce jour, cela veut dire 2026 », a déclaré Ola Källenius, PDG du groupe Mercedes.

(Berlin) Le constructeur allemand de véhicules haut de gamme Mercedes n’atteindra le cap de 50 % de ventes d’automobiles électriques et hybrides qu’en 2026, contre 2025 prévu auparavant, a annoncé mercredi le PDG du groupe sans en préciser la raison.

Agence France-Presse

« Les véhicules hybrides et électriques atteindront 50 % de nos ventes au milieu de la décennie. À ce jour, cela veut dire 2026 », a déclaré Ola Källenius, lors d’un discours à l’Assemblée générale de l’entreprise.

Mercedes avait fixé l’an dernier ce cap en 2025, dans le cadre d’un plan visant à réduire d’ici 2030 ses émissions de CO 2 par voiture de 50 % comparé à 2020.

Le dirigeant n’a toutefois pas justifié ce report.

« À la fin, ce seront nos clients qui décideront à quel point la transition vers l’électrique sera rapide », s’est-il borné à commenter.

Mercedes compte toujours atteindre l’objectif de « 100 % des ventes en électrique en 2030, là où les conditions de marché le permettent », a toutefois assuré M. Källenius.

Actuellement, la part des véhicules électriques et hybrides dans l’ensemble des ventes du groupe reste modeste, à seulement 10 %, selon les derniers chiffres publiés par l’entreprise pour le premier trimestre 2023.

Comme l’ensemble des constructeurs européens, Mercedes mène sa transition électrique à marche forcée, restant en retard face à Tesla et aux marques chinoises.

Le constructeur de Stuttgart investit plusieurs dizaines de milliards d’euros pour rester dans la course, et devenir un « leader technologique dans l’automobile électrique », même si la conversion des usines prend du temps, notamment dans les unités de production des composants et batteries.

Le groupe bénéfice néanmoins d’une augmentation rapide de ses ventes de véhicules électriques, avec une progression de 67 % sur un an en 2022. Au premier trimestre, ces ventes ont presque doublé.