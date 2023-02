Le Ford Explorer et le Jeep Grand Cherokee L n’ont pas besoin de présentation. Et le Kia Telluride a déjà fait sa marque. Dans ce contexte, le Honda Pilot doit continuer d’évoluer.

Ford Explorer

Prix : à partir de 48 340 $

Dans sa déclinaison Timberline (53 024 $), le Ford Explorer figure parmi les concurrents les plus coriaces du Pilot TrailSport dans les sentiers. Prometteuse sur papier, sa plateforme ne livre pas tout son plein potentiel en matière d’agrément. La suspension est ferme et trépidante sur une chaussée endommagée. Le moteur quatre cylindres suffit à la tâche, mais le V6 à peine plus gourmand offre un rendement plus souple. Hélas, la boîte à 10 rapports fait preuve de langueur par rapport à l’offre de Honda. À l’intérieur, la présentation est agréable, mais les sièges de la troisième rangée sont taillés sur mesure pour de très jeunes enfants. Le Honda fait mieux sur ce point.

Jeep Grand Cherokee L

Prix : à partir de 54 690 $

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Plus coûteux à acquérir que le Honda, le Jeep Grand Cherokee L propose toutefois un habitacle plus soigné et une bonne visibilité.

La cinquième génération de ce modèle présente de très fortes similitudes avec son prédécesseur. Ce conservatisme délibéré cache pourtant une refonte (presque) complète. La direction offre un toucher de route étonnant et une assistance remarquablement bien dosée. Et que dire du centre de gravité abaissé en introduisant des voies plus larges et de la suspension pneumatique à la fois plus réactive et plus sophistiquée. Tous ces éléments concourent à l’assurance que l’on éprouve au volant du Grand Cherokee L. Pour l’heure, le V6 représente le choix le plus sensé pour l’animer, mais la consommation est importante. Plus coûteux à acquérir que le Honda, le Jeep propose toutefois un habitacle plus soigné et une bonne visibilité. Le volume du coffre se classe dans la bonne moyenne de la catégorie, tout comme l’espace intérieur. L’habitacle du Pilot est toutefois plus astucieux.

Kia Telluride

Prix : à partir de 52 859 $

PHOTO FOURNIE PAR KIA Le Kia Telluride apparaît plus valorisant, plus cossu et aussi plus spacieux que plusieurs de ses concurrents, y compris le Pilot.

Salué par la critique, le Telluride (cela vaut également pour le Hyundai Palisade) demeure l’une des coqueluches de la catégorie. Et pour cause. Cet utilitaire sud-coréen apparaît plus valorisant, plus cossu et aussi plus spacieux que plusieurs de ses concurrents, y compris le Pilot. Par rapport à celui-ci, le Telluride apparaît mieux équipé. Et il jouit aussi d’une meilleure couverture de garantie : 5 ans/100 000 km comparativement à 3 ans/60 000 km pour le Honda. Le Telluride ne remporte pas tous les points de comparaison pour autant. La consommation de son moteur V6 est tout aussi importante que celle du Pilot et, contrairement à celui-ci, il s’enlise beaucoup plus rapidement dans les sentiers non balisés.