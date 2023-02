Au Québec, malgré le froid polaire, février est traditionnellement le mois des salons de la moto. En 2023, finalement, après une longue pause forcée par la pandémie, ils sont de retour. Tant les rendez-vous des motocyclistes que de ceux et celles rêvant de le devenir, ces évènements sont l’occasion parfaite pour voir et pour toucher les dernières nouveautés. En voici un survol.

BMW S1000RR

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW S1000RR 2023

Auparavant absente de la scène hypersportive, la marque BMW y est finalement entrée par la grande porte avec sa révolutionnaire S1000RR en 2009. Grâce à son immense puissance et à sa technologie de pointe, le modèle s’est installé au sommet de la classe. Pour 2023, le constructeur assure le statu quo de cette dominance en retouchant tous les aspects du monstre. Entre autres, les assistances électroniques permettent désormais de maîtriser les glissades en entrée et en sortie de courbe, la tenue de route est raffinée grâce à un nouveau cadre plus flexible, le poids est réduit et des ailettes aérodynamiques aident l’avant à demeurer au sol en pleine accélération.

Harley-Davidson Road Glide 3

PHOTO FOURNIE PAR HARLEY-DAVIDSON Harley-Davidson Road Glide 3 2023

Fondé en 1903, le constructeur Harley-Davidson fête son 120e anniversaire en 2023, une occasion qu’il célébrera à la mi-juillet avec un « Homecoming Festival » à Milwaukee ainsi qu’en dévoilant plusieurs nouveaux modèles. L’un des premiers ajouts à la gamme 2023 est la Road Glide 3. Affichant une architecture à trois roues, elle est mue par le V-Twin Milwaukee-Eight de 114 po cubes et emprunte le carénage de la populaire Road Glide de tourisme léger. Une marche arrière facilite les manœuvres serrées, un coffre arrière offre un bon volume de rangement et un système d’infodivertissement fait partie de l’équipement de série.

Suzuki V-Strom 800DE

PHOTO FOURNIE PAR SUZUKI Suzuki V-Strom 800DE 2023

Toute nouvelle pour 2023, la V-Strom 800DE vient s’insérer entre les V-Strom 650 et 1000 dans la gamme Suzuki. Tant par son prix de 13 299 $ que par la cylindrée de son tout nouveau bicylindre parallèle de 776 cc, la nouvelle 800 représente bel et bien un gabarit intermédiaire. La V-Strom 800DE se démarque par des suspensions ajustables dont le débattement de 220 mm est le plus long jamais offert par une V-Strom. Le modèle étant également équipé d’une grande roue avant de 21 po, il laisse présager de réelles aptitudes tout-terrain, probablement les meilleures de toutes celles offertes par les V-Strom à ce jour.

Honda TRANSALP

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda TRANSALP 2023

La raison pour laquelle Honda prive depuis quelques années le marché nord-américain de ses plus intéressantes nouveautés est très difficile à cerner. Une chose est néanmoins certaine : la tendance se maintient en 2023. À preuve, l’absence chez nous de cette fort attrayante réinterprétation de la légendaire TRANSALP, une aventurière poids moyen introduite au milieu des années 1980, mais complètement repensée en 2023 en raison de la popularité de la classe aventure. Mue par un bicylindre parallèle de 755 cc, la nouvelle TRANSALP n’est pas annoncée comme une machine de compétition déguisée, mais se veut plutôt un amical passe-partout capable de passer sans effort des escapades en sentier aux voyages.

Ducati Diavel V4

PHOTO FOURNIE PAR DUCATI Ducati Diavel V4 2023

Votée la plus belle moto du dernier salon international d’EICMA, la nouvelle Diavel V4 est effectivement une belle pièce. Aussi large d’épaules que trapue et menaçante, elle se distingue mécaniquement par l’adoption du V4 Granturismo de 1158 cc générant tout près de 170 ch, une puissance que l’immense pneu arrière de 240 mm de section permet d’exploiter pleinement. Bien entendu équipée d’une suite complète d’assistances électroniques au pilotage, la nouveauté italienne offre une masse réduite de 13 kg par rapport au modèle précédent, qui était mû par un bicylindre. Ducati l’annonce également plus confortable et promet un 0-100 km sous les trois secondes, donc exceptionnellement rapide.

Triumph Street Triple 765

PHOTO FOURNIE PAR TRIUMPH Triumph Street Triple 765 2023

Triumph a cessé la production de sportives pures, mais n’a manifestement pas abandonné les mécaniques performantes, puisqu’il est le motoriste officiel de la classe MOTO2, catégorie de soutien des MotoGP — les F1 de la moto. Pour souligner le fait qu’un tricylindre anglais de 765 cc anime chaque monture de classe MOTO2, Triumph offre une famille de Street Triple 765 routières. Chacune des trois variantes propose en 2023 plus de puissance, des composants de plus haute qualité et un potentiel plus élevé sur piste. Le fleuron de la famille est la MOTO2 Edition, qui se distingue par sa finition exclusive et par ses suspensions Öhlins de haut calibre.

KTM 890 Adventure/R

PHOTO FOURNIE PAR KTM KTM 890 Adventure/R 2023

Outre la mise à jour de la 890 Adventure et de sa version R, on déniche peu de nouveautés chez KTM en 2023. Toutefois, il est très intéressant de noter l’acquisition récente par KTM AG de 25,1 % de la marque italienne MV Agusta. Une entente de distribution a également été conclue entre les deux sociétés pour ce qui est de la distribution et de l’entretien. Il faut savoir que MV Agusta tente depuis longtemps de stabiliser son financement et son réseau de concessionnaires, des problèmes que l’alliance avec KTM AG vise précisément. Le groupe autrichien poursuivra-t-il dans la foulée avec une acquisition complète de MV Agusta ? À suivre.

Les salons en 2024

PHOTO FOURNIE PAR EICMA 2022 Les salons de la moto refont très prudemment surface après une longue interruption due à la pandémie.

D’une demi-douzaine avant la pandémie, le nombre de salons de la moto canadiens « officiels » passe à seulement deux en 2023, le premier étant celui de Toronto, du 17 au 19 février, et le second, celui de Montréal, du 24 au 26 février. Notons aussi qu’un nouveau regroupement distinct de l’association des constructeurs organisera à Québec l’Expomoto, du 10 au 12 février. Il s’agit d’une période incertaine pour les salons, qui refont très prudemment surface après une longue interruption due à la pandémie. L’achalandage déterminera les décisions qui seront prises pour l’année 2024, et ce, tant en ce qui concerne les constructeurs qui hésitent à y retourner que la quantité d’évènements à tenir.