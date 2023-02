Dans le but avoué de rendre son portrait financier plus reluisant, Mercedes-Benz abandonnera nombre de coupés et de familiales dans les prochaines années. C’est du moins ce qu’affirme le magazine Car and Driver, citant une source travaillant pour la marque allemande.

Charles René La Presse

Des 33 types de carrosseries actuellement proposés, à peine 14 devraient survivre à cette réforme destinée à hausser les marges de profit et à augmenter l’empreinte de Mercedes-Benz dans les segments clés.

Parmi les modèles dignes de mention qui quitteront éventuellement la famille selon Car and Driver, citons les Classe C et Classe E coupés et décapotables qui passeront à la trappe en 2023 ou en 2024, ainsi que les berlines-coupés AMG GT et CLS. Au rayon des familiales, seule la Classe E All-Terrain est actuellement proposée au Canada. Son départ ne devrait donc pas faire grand bruit. Chose certaine, cette homogénéisation forcée rendra le paysage automobile un peu plus terne.