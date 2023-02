Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Félicitations

Q : Je conduis toujours ma fidèle Honda Civic 2006. Elle a 330 000 km grâce à un entretien rigoureux. Je dois me résigner à la changer tôt ou tard. Je suis semi-retraitée. L’hiver, je me déplace toutes les fins de semaine entre la Montérégie et les Hautes-Laurentides et je fais autour de 30 000 km par année. Étant de plus en plus craintive, je cherche une voiture d’occasion fiable et ayant une bonne tenue de route. Pour un virage vert, j’attends que l’offre soit plus diversifiée et accessible. Je regarde les Honda HR-V, Subaru Crosstrek et Mazda CX-30. J’adore les transmissions à boîte manuelle. Selon vous, lequel de ces modèles répond à mes critères ?

Claudine C.

R : Félicitations ! Vous apportez une autre preuve des bienfaits d’un entretien rigoureux et suivi. Bon, si la boîte manuelle se trouve parmi vos critères les plus recherchés, la réponse est simple : Subaru Crosstrek. Honda proposait jusqu’à 2019 une telle transmission, mais vous devez savoir que celle-ci n’accompagnait pas la version dotée du rouage intégral (quatre roues motrices), seulement celle qui était tractée (roues avant motrices). Cela dit, le HR-V représente un très bon achat. Il s’agit d’un véhicule fiable et homogène qui n’excelle en rien, mais brille en tout. Ce modèle sera cependant moins confortable que le CX-30, moins valorisant aussi (qualité des matériaux et de finition). Le Crosstrek, lui, se situe entre les deux et représente dès lors le meilleur compromis au chapitre de la fiabilité, de l’agrément et de la polyvalence que vous recherchez.

Petit prix

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN CANADA Nissan Kicks

Q : Je cherche un véhicule polyvalent. J’ai pensé au Nissan Kicks, qui me semble économique, avec un prix abordable. Avez-vous d’autres suggestions ?

Gilles F.

R : Le Kicks est une proposition honnête et offerte à un prix attrayant pour peu que vous vous arrêtiez à la version de base (S). Si vous vous laissez séduire par les versions SV ou SR, il y a d’autres véhicules offrant des attributs supérieurs (agrément, garantie, confort, etc.) que vous devriez considérer, comme le Kia Seltos et le Chevrolet Trailblazer. Mais avant d’aller plus loin, il importe de bien établir vos besoins. Une berline, moins coûteuse encore, mais offrant la polyvalence d’une carrosserie à hayon est aussi susceptible de convenir à vos besoins.

Attendre ou pas ?

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Forester

Q : Je suis en réflexion pour acquérir une nouvelle voiture. J’ai actuellement une Toyota Sienna 2004 et j’aimerais la remplacer par un Forester de Subaru. Comme vous voyez, je garde mes véhicules très longtemps. Serait-il préférable d’attendre le 2024 ? J’ai appris que ce modèle sera retouché.

Daniel H.

R : Vous avez raison, le Forester fera l’objet d’une refonte complète. Puisque vous conservez vos véhicules très longtemps (le facteur fiabilité est donc primordial), pourquoi ne pas vous offrir ce modèle avant sa refonte ? Dans sa forme actuelle, le Forester a atteint son ultime stade de mise au point.

Pas un investissement

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo S40 2003

Q : Il y a sept ans, j’ai acheté une Volvo S40 AWD 2005. J’adore cette voiture, elle n’a que 190 000 km au compteur (ce qui est relativement peu pour une Volvo). Malheureusement, elle commence à montrer les signes de son âge. Considérant que j’aime cette voiture, mais qu’elle n’a plus la fiabilité qui nous permettrait de la prendre pour de longues randonnées, devrais-je la conserver jusqu’à la fin de sa vie utile, ce qui reste toujours la solution la plus écologique ? Je pourrais probablement lui consacrer 5000 $ pour la faire « remettre à neuf ». Mon garagiste me dit qu’elle est encore bonne, mais que le rythme des réparations va aller en s’accélérant. Il n’est pas convaincu qu’un investissement de ce type soit le meilleur choix. Et puis, je veux passer à l’électrique dès que la disponibilité des modèles reviendra à un semblant de normalité. Mes 5000 $ seraient-ils mieux investis dans un véhicule neuf ? Ou encore dans un véhicule d’occasion, mais beaucoup plus récent ?

Philippe F.

R : Entendons-nous sur une chose, un véhicule ne représente pas un investissement. Oui, je sais, il y a des exceptions, mais la S40 n’est pas de celles-là. Votre garagiste est de bon conseil. Mieux vaut vendre votre véhicule et vous offrir une occasion fiable et plus récente. Ce faisant, vous pourrez vous inscrire auprès d’un concessionnaire de votre choix pour acquérir dans les années à venir le véhicule électrique de vos rêves.