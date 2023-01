Charles René La Presse

Malgré la plus grande popularité de son VUS DBX, la trajectoire d’Aston Martin a toujours été définie par ses coupés. La dernière représentante de l’illustre lignée de coupés porte-étendard DB, la DB11, en est à ses derniers tours de roue sous sa forme DBS la plus sportive. Afin de souligner ce jalon de l’histoire de la marque, une livrée bien spéciale a été façonnée.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN Cette Aston Martin est le modèle de production le plus puissant jamais assemblé par le constructeur anglais.

Voici donc la DBS 770 Ultimate, une création fort spéciale qui s’avance comme le modèle de production le plus puissant jamais assemblé par le constructeur anglais. Le chiffre 770 présente sa puissance en chevaux métriques, ou 760 ch de ce côté-ci de l’Atlantique. Cette cavalerie est toujours produite par un V12 de 5,2 L maison et biturbo, dont la pression des turbocompresseurs a été augmentée. Une boîte automatique ZF à huit rapports fait toujours partie du groupe.

PHOTO FOURNIE PAR ASTON MARTIN L’habitacle de l’Aston Martin DBS 770 Ultimate

Du reste, notons la présence d’élégantes jantes de nid d’abeilles et de diverses modifications fonctionnelles apportées à la sublime robe de cette DBS, dont des branchies découpées dans les ailes avant et le diffuseur arrière redessiné. Le tout enveloppe un train avant plus rigide et un amortissement retravaillé pour la performance.

Seulement 499 exemplaires – 300 coupés et 199 décapotables – seront produits, mais le cahier de commandes est déjà rempli pour ce qui est vraisemblablement l’un des derniers modèles V12 d’Aston Martin.