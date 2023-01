Comment arrive-t-on à conjuguer le précieux héritage de la sportive américaine la plus notoire avec la nécessité d’évoluer ? En empruntant la voie de l’hybride, nous rétorque Chevrolet. Pour souligner ses 70 ans d’existence, la Corvette emprunte pour la première fois la voie de l’hybride, par son museau.

Charles René La Presse

La marque au nœud papillon a levé le voile la semaine dernière sur la nouvelle déclinaison E-Ray de la Corvette, qui passera à l’histoire pour deux raisons : son moteur électrique qui entraîne les roues avant et qui, par le fait même, assure son rouage intégral. Il produit à lui seul 160 ch, soit une puissance comparable à celle de bien des voitures compactes. Une petite batterie de 1,9 kWh placée sous la console centrale assure le stockage d’énergie, ce qui n’empiète a priori pas sur le coffre avant. Cette Corvette peut ainsi atteindre les 72 km/h sur de courtes distances en employant seulement l’énergie électrique.

V8 un jour, V8 toujours

Sans doute pour rassurer les puristes et limiter les coûts de développement, on conserve le V8 de 6,2 L de la version Stingray toujours placé en position centrale arrière. Ce sont ainsi 495 ch qui battent la chamade lorsqu’on donne la pleine charge, toujours guidés par une boîte à double embrayage à huit rapports.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le moteur électrique de la Corvette E-Ray 2024 entraîne les roues avant et produit à lui seul 160 ch.

En ajoutant l’apport du moteur électrique avant, le compte passe à 655 ch, une quinzaine de chevaux de moins que la Corvette Z06 récemment présentée. La plus grande motricité conférée par le rouage intégral et l’instantanéité de sa livraison lui assurent néanmoins le meilleur temps d’accélération jamais chronométré de l’histoire de la Corvette. Chevrolet l’estime à 2,5 s pour boucler le 0-96 km/h, malgré plus de 200 kg supplémentaires qu’elle traîne en comparaison à la plus légère des Z06.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS L’habitacle de la Chevrolet Corvette E-Ray 2024

Pour les intéressés, cette nouvelle Chevrolet Corvette E-Ray sera commercialisée cette année à un prix de départ de 128 798 $, ce qui est légèrement inférieur à celui de la livrée Z06. Elle pourra être commandée autant en carrosserie coupé que décapotable.