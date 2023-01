Le Subaru Ascent fait face à de solides concurrents : Honda Pilot, Mazda CX-9 et Toyota Highlander.

Honda Pilot

Prix : à partir de 52 731 $

Pour 2023, Honda remodèle son Pilot. Plus enveloppé que le modèle qu’il remplace, ce VUS promet également plus de dégagement pour les occupants des rangées centrale et arrière, des aptitudes en tout-terrain plus développées et un rouage intégral plus réactif. Que du bon, sauf le prix qui le rend beaucoup moins attrayant que l’Ascent. Un banc d’essai complet du Pilot sera publié le mois prochain, une fois levé l’embargo sur les impressions de conduite.

Mazda CX-9

Prix : 42 050 $

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Les ventes du Mazda CX-9 2022 ont surpassé celles enregistrées pour le Subaru Ascent 2022.

Le CX-9 de Mazda se trouve sensiblement dans la même position que l’Ascent. Ce n’est sans doute pas le VUS le plus convoité de la gamme, mais l’année dernière, ses ventes ont tout de même surpassé celles enregistrées par Subaru (4113 unités comparativement à 3247). Cela dit, le CX-9 affiche une silhouette plus seyante, un agrément de conduite plus relevé, une garantie sensiblement plus généreuse et il consomme légèrement moins que le Subaru. Ce dernier se révèle en revanche plus spacieux, plus fonctionnel et plus valorisant et il est en mesure de tracter une charge plus lourde.

Toyota Highlander

Prix : à partir de 48 934 $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le Toyota Highlander est toujours une valeur sûre.

Le Toyota Highlander représente sans doute une valeur sûre dans la catégorie, mais cela ne veut pas dire qu’il brille sur tous les tableaux. Ainsi, par rapport à l’Ascent, le VUS intermédiaire de Toyota propose des places plus étriquées (notamment dans la troisième rangée), un rouage intégral moins performant, un volume de coffre inférieur dans toutes les configurations possibles, sauf si la troisième rangée de sièges est rabattue. Et il coûte aussi plus cher. En contrepartie, le Highlander a l’avantage de proposer un moteur thermique de 2,4 L suralimenté plus sobre. Pour plus d’économies (à la pompe), une version hybride est également offerte.