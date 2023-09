Pour souligner son 75e anniversaire, le Théâtre du Rideau Vert fait paraître un ouvrage qui ne manquera pas de plaire aux amateurs du 6e art.

Ce collectif, dirigé par André Ducharme, ne rate rien ! De la rencontre amoureuse et professionnelle de ses deux fondatrices, Yvette Brind’Amour et Mercedes Palomino, en passant par les nombreux classiques des années 1950 et 1960, la création des Belles-Sœurs et de La Sagouine, jusqu’au nouveau souffle qu’a réussi à lui insuffler son actuelle directrice artistique, Denise Filiatrault, tout y passe.

Riche en photos, cet ouvrage s’impose par la richesse de ses propos et des anecdotes qu’on y retrouve.

Un fabuleux voyage au pays du rouge et de l’or… et du vert, couleur qui, en 1948, symbolisait « le renouveau, la fraîcheur et la jeunesse » pour ses créatrices.