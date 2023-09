C’est cinq décennies à voir la vie en rose et à rouler dans la nuit nicotine que soulignera du 2 au 12 novembre Coup de cœur francophone, dont la programmation rassemble de vénérables vieux de la vieille et de pimpants jeunes premiers.

Je suis cool. Le titre de la chanson de Gilles Valiquette lancée en 1973, donc il y a 50 ans, pourrait aussi sortir de la bouche de Rowjay, le rappeur qui montrera l’étendue de son savoir-faire sur la scène des Foufounes électriques le 2 novembre, et à qui revient par le fait même l’honneur d’inaugurer la 37e édition de l’évènement consacré tout entier à la musique en français s’il vous plaît.

Quant au plus coolissime de nos auteurs-compositeurs, il fera entendre pour la première fois depuis trop longtemps les innombrables perles de son catalogue, des chansons idéales pour une soirée d’automne (le 10 novembre au Théâtre Outremont). C’est ben l’fun, c’est ben l’fun, c’est ben l’fun.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE Gilles Valiquette en 2019

C’est aussi 50 ans de musique (et de pas de danse dans les jardins de Babylone) que célèbre Pierre Flynn dans un nouveau spectacle intitulé Sur ma route (le 3 novembre au Gesù). Moran rendra pour sa part hommage à Léo Ferré, qui poursuit son chemin dans une autre dimension depuis maintenant 30 ans, le 7 novembre au Club Soda. Poètes, vos papiers !

Parmi les 90 prestations offertes dans 10 salles de Montréal, citons aussi celles de Fanny Bloom, Chloé Sainte-Marie, Samuele, Paul Sèxe, Yocto, Après l’asphalte et dope.gng.

Vous avez manqué Le roy, la rose et le lou(p), temps fort des Francos de 2022 ? L’occasion est maintenant venue de vous reprendre (les 4 et 6 novembre) et d’assister à la communion des voix et des répertoires d’Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy.

La Paule-Andrée Cassidy dont le nom apparaît aussi dans la programmation (le 9 novembre au Théâtre Outremont) ? Eh oui, il s’agit bel et bien de la maman de Lou-Adriane.