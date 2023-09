Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La nouveauté

La guerre des fans

On l’avait vu venir de loin : La guerre des fans, c’est La fureur, une vingtaine d’années plus tard, en version légèrement remixée. Piloté par l’humoriste Phil Roy, ce nouveau quiz musical rassemble 16 personnalités qui (supposément) s’y connaissent en musique. Dans chaque émission, quatre d’entre elles tentent d’atteindre la ronde suivante en s’affrontant dans différents jeux, comme Nouveau genre (des relectures), Karaoké troué (des paroles sont manquantes) et Texte-moi une chanson (on doit identifier le titre d’un succès à partir d’une série d’émoticônes). Sans égaler la frénésie du défunt rendez-vous télévisuel de Véronique Cloutier, la première divertit avec Kim Lizotte, Jean-Philippe Perras, Varda Étienne et Pier-Luc Funk aux pitons.

Noovo, lundi à 20 h

La valeur sûre

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Plan B

Plan B

Offerte sur ICI Tou.tv Extra depuis février, la quatrième saison de Plan B n’a pas été soumise aux prix Gémeaux, qui seront diffusés dimanche prochain. Les producteurs ont préféré attendre la diffusion télé, qui débute cette semaine. Parce qu’on aurait certainement décrié son absence de sélections, particulièrement pour Pier-Luc Funk, bouleversant de vérité dans le rôle de Jessy, un jeune délinquant en mode survie, mais surtout en quête de rédemption après être sorti de prison. Rebondissement cette année : alors qu’au cours des trois premières saisons, les personnages principaux campés par Louis Morissette, Sophie Lorain et Anne-Élisabeth Bossé (qu’on aperçoit au premier épisode) choisissaient de remonter le temps, Jessy n’y est pour rien…

ICI Télé, mercredi à 21 h

Le retour

PHOTO MARC-ANDRÉ LAPIERRE, FOURNIE PAR TVA Si on s’aimait

Si on s’aimait

Après avoir plongé au cœur des dynamiques problématiques de couples préexistants, la série documentaire retrouve sa formule originale, dans laquelle l’experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin guide quatre célibataires qui souhaitent trouver l’amour, pendant qu’Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge commentent. Cette saison, on suivra Marie-Josée, une enseignante de 48 ans qui s’en veut d’avoir « brisé sa famille » en quittant son conjoint, Sam, un « bon gars » habitué aux échecs amoureux, Alexandre, un président d’entreprise, et Sylvain, un grand sensible. Fait saillant du premier épisode : un coup de foudre, un vrai, immédiat et réciproque. Le genre qui vous fera dire haut et fort devant votre écran : « Trouvez-vous une chambre ! »

TVA, du lundi au jeudi à 19 h 30

La surprise

PHOTO BERTRAND EXERTIER, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Pour une fois

Pour une fois

Dans cette même rubrique, en janvier dernier, quand Télé-Québec avait testé la température de l’eau en présentant une émission spéciale avec Martin Matte, on avait écrit : « On ignore quel sort sera réservé au concept développé par Urbania, mais on sait qu’on aimerait bien qu’il connaisse une suite. » Le diffuseur public a exaucé notre vœu en commandant une saison complète du rendez-vous télévisuel, qui propose des entrevues « inversées ». Dans chaque épisode, un invité répond, tour à tour, aux questions de quatre animateurs surprises, qu’il connaît ou non. Cette semaine, Mélissa Bédard est interviewée par François Lambert, Sarahmée, Louise Deschâtelets et Annie Villeneuve. Éric Bruneau et Anne Dorval suivront.

Télé-Québec, samedi à 20 h