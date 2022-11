Le directeur artistique du Théâtre de Quat’Sous, Olivier Kemeid, a annoncé mercredi qu’il quitterait ses fonctions à l’automne 2023.

L'auteur et metteur en scène avait été nommé à la tête du petit théâtre de la rue des Pins en 2016. Il faisait équipe avec France Villeneuve à la direction générale. Mme Villeneuve, qui était à l'emploi du Quat'Sous depuis 20 ans, assurait également la direction administrative du théâtre. Elle quittera elle aussi à l’automne 2023.

Le conseil d’administration a pris acte de leur décision et remercié le tandem pour leur contribution des six dernières années.

« Leur travail a contribué à générer un liant social entre les différentes générations et communautés culturelles. Il et elle ont su faire du Quat’Sous, un lieu de prise de paroles ouvert sur le monde d’aujourd’hui avec toute sa complexité et sa richesse », ont écrit Philippe Archambault et Marie-Thérèse Fortin, respectivement président du C.A. et membre du C.A.

Olivier Kemeid avait pris la relève d’Éric Jean, qui a dirigé le théâtre de 2004 à 2016. On ne sait pas encore qui le remplacera.