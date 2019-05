Place au théâtre autochtone

Lori Marchand et Kevin Loring, respectivement directrice administrative et directeur artistique du nouveau département consacré aux arts vivants autochtones

La Presse Suivre @lucboulanger2 Le Centre national des arts (CNA) a dévoilé cette semaine la saison inaugurale du tout premier Théâtre autochtone national au monde. Son directeur artistique, Kevin Loring, nous parle de sa programmation.

Quelques minutes avant le lancement de saison du Théâtre autochtone, mardi dernier au CNA à Ottawa, Staying Alive résonnait dans les haut-parleurs de la salle de la conférence de presse. « Rester en vie »... Le célèbre refrain des Bee Gees résume très bien la résilience et la survivance des peuples autochtones du Canada, depuis que des conquérants se sont installés sur leur territoire, il y a cinq siècles. Puis la chanson des Bee Gees a fait place au tambour et aux voix chaudes du duo Mazinikijik Singers, avant que Lori Marchand et Kevin Loring, respectivement directrice administrative et directeur artistique du nouveau département consacré aux arts vivants autochtones, viennent annoncer les couleurs de cette saison sur la thématique de la guérison. Pourquoi ce thème ? « Parce que les histoires de nos artistes ont le pouvoir de nous guérir des blessures du passé, en nous rendant plus empathiques », répond le directeur artistique en entrevue à La Presse. Festival inclusif

La programmation 2019-2020 propose des spectacles tant contemporains que traditionnels, dans diverses langues et cultures autochtones. La saison s'ouvrira le 12 septembre avec le Festival Mòshkamo : le réveil des arts autochtones, événement décrit comme « une expérience pluridisciplinaire » étalée sur deux semaines et sur les quatre scènes du CNA. Côté théâtre, trois pièces seront à l'affiche en septembre : Là où le sang se mêle, un texte sur les pensionnats autochtones écrit par Kevin Loring, mis en scène par Charles Binder, qui sera présenté en anglais et en français ; The Unnatural and Accidental Women, une création de Marie Clements, une coproduction du Théâtre anglais et du Théâtre autochtone du CNA ; et Mokatek et l'étoile disparue, de et avec Dave Jenniss, directeur artistique d'Ondinnok, l'une des plus vieilles compagnies de théâtre autochtones du Canada. Début janvier, une curiosité : Unikkaaqtuat, spectacle de cirque créé en collaboration avec Les 7 doigts, de Montréal, et des artistes circassiens d'Iqaluit à partir de mythes fondateurs inuits. Femmes de parole

