Un immense bonheur. Voilà comment la famille de Louis-David Gauthier, l’espiègle Charlie de L’œil du cyclone, dépeint son expérience dans les coulisses de la comédie familiale. Sa différence, la trisomie 21, l’interprète extraverti de 24 ans s’en sert surtout comme outil de charme !

Marie-Josée R. Roy Collaboration spéciale

Louis-David Gauthier peut avoir de la difficulté à se faire comprendre, mais il ne manque pas de verve. Alors que ses parents expliquent la routine de leur fils et vantent ses talents, dans un café de la Montérégie, le principal intéressé les interrompt joyeusement pour fournir des informations sur lui-même, blagues comprises.

En parlant de sa coach de jeu, la comédienne Geneviève Néron, rencontrée il y a huit ans au Regroupement pour la trisomie 21 (grâce auquel il est maintenant artiste professionnel), Louis-David pointe son nez en mimant un cercle du doigt, illustrant un « nez rond »...

Louis-David a obtenu son premier contrat en 2016 – une prestation de danse au Festival TransAmériques –, puis a commencé à faire de la figuration dans les émissions Nous, Le temps des framboises et Comme des têtes pas de poule.

Aux tournages de L’œil du cyclone, dans laquelle il tient le rôle de Charlie depuis quatre saisons, Louis-David est accompagné par sa professeure et par un parent, qui demeure à l’écart pendant qu’il s’affaire dans sa loge et tourne ses segments. Geneviève Néron s’installe à proximité de son protégé pour l’épauler.

Quand Louis-David s’enquiert de ses performances auprès des réalisateurs Alain Chicoine et Julie Hogue, on lui répond d’un high five ou d’un câlin.

« Avant que le tournage commence, ils ont pris le temps de l’accueillir dans une salle de conférence, pour lui présenter les comédiens qu’il allait côtoyer. Ils sont chaleureux, gentils, bienveillants, attentionnés et patients avec lui », raconte Nancy, la mère de Louis-David, à propos de l’équipe de L’œil du cyclone.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Louis-David Gauthier a toute l’affection de ses covedettes de L’œil du cyclone.

Ses covedettes lui rendent bien son affection. Véronique Cloutier dépeint Louis-David comme un jeune homme « formidable, attachant, très bon acteur, agréable à côtoyer, ricaneur ». Christine Beaulieu, qui partage beaucoup de scènes avec lui, ajoute dans un élan d’affection que « jouer avec Louis-David, c’est réapprendre à écouter son partenaire de jeu ».

« Louis-David possède de façon naturelle ce que les acteurs travaillent et cherchent longtemps à obtenir : il a le cœur ouvert, sans retenue, sans barrière. Il se dévoile humblement et tout entier. Il séduit son public et se rend absolument irrésistible », estime l’interprète d’Isabelle, mère de famille monoparentale au cœur des vignettes de L’œil du cyclone.

Sans barrières

Notre jeune interlocuteur avait été avisé qu’une journaliste allait s’intéresser à lui. Il prend la notion d’entrevue très au sérieux et nous parle de ses cours de cinéma et de danse, de son travail dans une friperie, de ses passions pour la nage, le vélo, la raquette, la guitare. Il rêve de gagner de l’argent à La poule aux œufs d’or et d’habiter seul en appartement...

Chez les Gauthier, on met l’accent sur le positif. Et, surtout, on n’impose aucune barrière à Louis-David.

« Depuis qu’il est jeune, on essaie de l’envoyer partout. On l’a ouvert à diverses activités. Je ne voulais pas lui mettre de barrières, je me disais qu’il s’en mettrait lui-même. C’est une personne à part entière. On veut vraiment respecter ses choix et ce qu’il aime. C’est une grande victoire pour nous qu’il ne se sente pas différent », affirme sa mère, Nancy.

La troisième saison de L’œil du cyclone est diffusée les lundis à 19 h 30 à ICI Télé. La quatrième saison est offerte sur l’Extra d’ICI Tou.tv.