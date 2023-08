And Just Like That

L’éternel dilemme de Carrie Bradshaw

La deuxième saison d’And Just Like That, diffusée sur Crave, continue de déchaîner les passions. Cette fois, Carrie a lancé une phrase qui a eu l’effet d’une bombe : et si Big était une grosse erreur ? Ce questionnement sur la relation au cœur de la série Sex and the City (et des deux films) a fait réagir de nombreux fans. Pourquoi ?