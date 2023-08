Le bébé des radios montréalaises veut prendre sa place. Toute sa place. La direction de WKND Radio en a étonné plus d’un en annonçant en mai dernier qu’elle renouvelait son équipe matinale maintenant composée de Maripier Morin, Patrick Langlois et Vincent Dessureault. Le trio présentera On part ça d’même tous les jours de la semaine à compter de lundi.

Benoît Simard, directeur général et de la programmation chez WKND, est celui qui a réussi ce coup fumant. « Dès que Mélanie Maynard nous a annoncé son départ, j’ai pensé à Maripier. Et comme cette dernière connaît bien l’un de nos animateurs Patrick Langlois [ils ont coanimé Ménage à trois sur Canal V il y a une dizaine d’années], le concept est venu facilement. »

Plus présente dans l’espace public depuis quelques mois, à la suite de sa dénonciation par Safia Nolin et d’autres personnes, une saga qui a mis en veilleuse sa carrière à partir de 2020, Maripier Morin suscite encore et toujours une grande attention du public, pour le meilleur et pour le pire.

PHOTO FOURNIE PAR WKND RADIO Vincent Dessureault, Maripier Morin et Patrick Langlois animeront l’émission matinale On part ça d’même.

Pour Benoît Simard, il ne fait aucun doute que l’animatrice, devenue célèbre à la suite de son passage à Occupation double en 2006, saura séduire et divertir les auditeurs.

La visibilité qu’elle a depuis quelques semaines démontre qu’il y a un grand intérêt pour elle. J’ai découvert en elle la mère et la femme d’affaires qui ont pris le dessus au cours des dernières années. C’est une femme qui a des choses à dire et elle pourra le faire tous les jours chez nous. Benoît Simard

Lancée en juin 2020 à Montréal, WKND Radio (qui diffuse sur l’ancienne fréquence de Radio Classique au 99,5 FM) a connu des débuts difficiles. « La pandémie ne nous a pas aidés, dit Benoît Simard. Les revenus publicitaires étaient en chute. Quant à l’écoute, elle a été chamboulée avec le télétravail. »

WKND Radio, propriété de Leclerc Communication, tente d’égaler le succès que rencontre sa station sœur à Québec. Mais voilà, le marché montréalais n’est pas celui de la capitale nationale, où il y a une forte concentration de radios parlées. Une radio musicale comme WKND jouit donc d’une belle patinoire.

À Montréal, WKND doit affronter un plus grand nombre de radios musicales francophones et anglophones. « L’ADN de WKND est différent et bien défini, explique Benoît Simard, qui a déjà travaillé chez Énergie. Notre radio est audacieuse et ensoleillée. Bien sûr, on diffuse les hits d’ici, mais on regarde beaucoup les autres palmarès et ce qui est populaire ailleurs, ce qu’on appelle le out. »

Le choix musical de WKND est en effet très soigné. La rotation est très dynamique. « Écouter une heure de musique sur WKND, ce n’est pas la même chose qu’écouter une heure de musique ailleurs », ajoute Benoît Simard.

Comme toutes les autres radios, WKND doit composer avec les quotas de musique francophone et de contenu canadien imposés par le CRTC. Pour Benoît Simard, cela n’est absolument pas une entrave.

Ce qui nous fait mal, c’est de voir les services de musique en ligne qui ne sont pas soumis à ces règles et qui ne se préoccupent pas du tout de ces quotas. Il y a aussi les radios anglophones qui sont très présentes à Montréal. On doit se battre contre tout ça. Benoît Simard

L’occasion était belle de demander à Benoît Simard de me dire quelle est la valeur ajoutée d’une radio commerciale musicale quand on la compare à une plateforme qui offre des listes de pièces musicales personnalisées. « C’est simple, elle se trouve dans les professionnels passionnés qui présentent les pièces. Anne-Marie Withenshaw et Patrick Langlois font découvrir des musiques, ils ne font pas juste les offrir. De plus, une radio demeure connectée sur l’actualité, sur la ville et sur les gens. »

Outre l’émission On part ça d’même, les auditeurs de WKND retrouveront Alexandre Barrette et Geneviève Hébert-Dumont dans Le pas pire show tous les jours de la semaine à 11 h 30, de même qu’Étienne Boulay, Marc-Antoine Numez et (encore) Geneviève Hébert-Dumont en semaine à 15 h. À signaler, l’arrivée de Tobie Bureau-Huot qui, avec Anne-Marie Withenshaw, sera chargé de présenter les diverses émissions musicales.

Au cours de l’entrevue, Benoît Simard a qualifié les récents sondages Numeris de « satisfaisants ». Il sera intéressant de découvrir les prochains.

On part ça d’même, WKND Radio, 99,5 FM, en semaine, 5 h 30