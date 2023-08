Nouvelles voix, nouvelles émissions, nouveaux concepts, la saison radio qui s’amorce promet d’être très excitante. Tout en nous redonnant quelques-unes de nos bonnes habitudes, on nous invite à faire plusieurs découvertes. Ça sent déjà l’automne ! Voici donc la rentrée radio en dix temps forts !

Madeleine Blais-Morin passe aux commandes

PHOTO FOURNIE PAR ICI PREMIÈRE Madeleine Blais-Morin

C’est à la journaliste Madeleine Blais-Morin, dont j’appréciais la finesse des analyses chez Masbourian, qu’on a confié la tâche de prendre en main l’émission qui va remplacer le créneau de L’heure du monde sur ICI Première. Tous les jours, à compter de lundi, Ça nous regarde s’emparera de l’actualité nationale et internationale et la décortiquera pour nous. En plus des reportages, on retrouvera des analyses de l’actualité économique (Olivier Bourque), internationale (François Brousseau), environnementale (Étienne Leblanc) et culturelle (Claudia Hébert). Tous les ingrédients semblent réunis pour un solide magazine d’information comme on les aime sur la chaîne publique.

Ça nous regarde, ICI Première, en semaine, 18 h

Le retour de Normand Brathwaite à CKOI

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Normand Brathwaite

Normand Brathwaite a longtemps été le roi de CKOI. De 1990 à 2006, il a animé avec un énorme succès Y’é trop d’bonne heure. Plus question pour lui de se lever tous les jours à 3 h 30 du matin. Mais le comédien-animateur-humoriste va toutefois se joindre tous les lundis matin à l’équipe de l’émission Debout les comiques formée de Martin Cloutier, Valérie Roberts et Étienne Marcoux. Le mercredi, ce sera au tour de Dominic Paquet et le vendredi celui de Sara Dufour.

Debout les comiques, CKOI, en semaine, 5 h 30

Phil Roy s’intéresse à tout

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Phil Roy

À compter du dimanche 10 septembre, Phil Roy sera à la barre d’Un peu, beaucoup, passionnément, une émission diffusée le dimanche sur l’ensemble du réseau Rouge FM. L’humoriste s’entourera de trois personnalités connues pour aborder des sujets portant sur la famille, l’école, les rénovations, les voyages, etc. Cette émission, enregistrée devant public, sera également offerte en format balado. Sur les ondes de Rouge, les propos de l’animateur et des invités seront agrémentés de pièces musicales. Je suis heureux de voir poindre à l’horizon des concepts différents sur les radios privées. Est-ce que cela annonce une nouvelle tendance ?

Un peu, beaucoup, passionnément, Rouge FM, dimanche, 16 h

Rythme FM fait la fête à Sébastien Benoît

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Sébastien Benoît

La saison qui s’amorce sur Rythme FM sera l’occasion de souligner les 20 ans de Sébastien Benoît au sein de cette station. Celui qu’on a connu comme reporter à Flash, animateur à Pyramide et redoutable joueur à La fureur est à Rythme depuis 2004 et anime depuis 2018 L’incroyable retour. Aussi à suivre sur Rythme FM, l’arrivée de Dave Morissette et Julie Houle dans Dave et Julie. Quant à Patrick Marsolais, il animera l’émission quotidienne Génération VJ, qui fera revivre les belles années de Musique Plus. Comme l’émission sera diffusée à 18 h, ça donne presque le goût de quitter le boulot plus tard.

Dave et Julie, Rythme FM, en semaine, 5 h 30, L’incroyable retour, en semaine, 16 h, Génération VJ, en semaine, 18 h

Janic Tremblay va sur le terrain

PHOTO FOURNIE PAR ICI PREMIÈRE Janic Tremblay

Janic Tremblay hérite du créneau laissé libre par Michel Désautels sur ICI Première au printemps dernier. Pas question, toutefois, de reprendre la formule qu’a si bien exploitée pendant des années le vétéran de la radio. On nous propose donc une nouvelle formule dominicale axée sur des reportages où les micros seront appelés à bouger. Dans Tout terrain, l’animateur et les journalistes qui l’entoureront couvriront l’actualité internationale et culturelle, les controverses politiques de l’heure et les grands enjeux sociaux en sortant des studios. J’ai très hâte de découvrir cette émission qui sera en ondes à compter du 27 août.

Dernière année pour Paul Arcand

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Paul Arcand

Paul Arcand, dit le roi des ondes, vit sa dernière année au micro de Puisqu’il faut se lever au 98,5 FM. À l’automne 2024, il cédera son fauteuil à Patrick Lagacé. D’ici là, il entend bien continuer à lutter contre la langue de bois et se faire léger et drôle quand il le faut. Pour l’avoir entendu à quelques reprises la semaine dernière, je peux vous dire qu’il est revenu en forme de ses vacances. Sinon, peu de nouveautés à souligner à cette chaîne de Cogeco, sinon l’arrivée de la chroniqueuse Geneviève Pettersen, qui débarquera chez Luc Ferrandez dans son émission Sans réserve, tous les jours.

Puisqu’il faut se lever, 98,5 FM, en semaine, 5 h 30, Sans réserve, en semaine, 12 h

Monsieur Dynamo à Rouge FM

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Bélanger

Patrice Bélanger est reconnu pour son énergie hors du commun et contagieuse. C’est sans doute pour cela qu’on lui a demandé de se joindre à La gang du matin sur les ondes de Rouge FM aux côtés de Marie-Josée Gauvin et de Pierre-François Legendre. Nul doute que ça va brasser et rigoler en studio. Jean-René Dufort ira faire son tour tous les vendredis. L’animateur-comédien a quitté la famille Cogeco après une dizaine d’années de radio à CKOI et Rythme. Après un an de réflexion, il a décidé de se joindre à celle de Bell Media. Je crois honnêtement que ce passage se fera sans douleur.

La gang du matin, Rouge FM, en semaine, 5 h 30

De nouvelles voix à Tout un matin

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Matthieu Dugal

Michel Désautels laisse un grand vide le dimanche, mais aussi en semaine à l’émission Tout un matin, où il livrait un billet quotidien. On a eu la bonne idée de demander à Matthieu Dugal d’accepter ce défi. Vif et brillant, cet animateur saura bien tirer son épingle du jeu, j’en suis certain. Aussi, la chronique de sports sera maintenant assurée par Geneviève Tardif, Roseline Fillion ayant choisi de partir. Chez les duos du matin, soulignons l’arrivée de Véronique Hivon et Émilie Foster qui feront partie de l’équipe d’analystes formée de Paul Journet, Michelle Courchesne, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Emilie Nicolas.

Tout un matin, ICI Première, en semaine, 5 h 30

Encore plus de Fantastiques pour Véro

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Mona de Grenoble

Véronique Cloutier ajoute des Fantastiques autour de sa table ! Les nouveaux collaborateurs sont Louis Morissette, Mona de Grenoble, Virginie Fortin et Matthieu Pepper. Ces excellentes recrues se joignent à la quinzaine de joyeux lurons, dont Anne-Élisabeth Bossé, Antoine Vézina, Bianca Gervais, Joël Legendre, Sarah-Jeanne Labrosse, Arnaud Soly, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Pierre-Luc Funk, Marie-Soleil Michon et Guillaume Pineault. Pour avoir assisté à l’émission avec cette formidable équipe, je peux vous dire qu’il y a beaucoup d’électricité en studio.

Véro et les Fantastiques, Rouge, en semaine, 16 h

L’univers musical de Gilles Valiquette

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Gilles Valiquette

Parmi les émissions que j’aime écouter sur ICI Musique, il y a La chaîne musicale, où une personnalité est invitée à se raconter et à nous dévoiler son univers musical le temps de trois ou quatre émissions. Je conserve un merveilleux souvenir des passages de Pierre Flynn et de Marie-Michèle Desrosiers. Cet automne, de formidables noms vont défiler, à commencer par Gilles Valiquette du 3 au 24 septembre. Comme je suis curieux d’entendre ce que cette légende de la musique québécoise aura à dire et à nous faire entendre ! Suivront Salomé Leclerc (1er au 22 octobre), Martin Petit (29 octobre au 19 novembre) et Pascale Bussières (26 novembre au 17 décembre).

La chaîne musicale, ICI Musique, dimanche, 12 h