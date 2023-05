Marie-Claude Dussault a réalisé un rêve de longue date en participant au jeu télévisé Jeopardy l’hiver dernier. Après deux mois d’attente, la Québécoise pourra briser le silence entourant son passage au mythique quiz américain puisqu’il sera diffusé jeudi sur NBC.

Pour marquer le coup, Marie-Claude Dussault a décidé de réunir famille et amis et d’organiser un visionnement dans un pub du quartier Mile End à Montréal. En entrevue, la femme de 39 ans admet qu’elle compte profiter de l’évènement pour voir ses proches, mais aussi pour rafraîchir sa propre mémoire par rapport au déroulement de l’émission. « Je vais être honnête : je me souviens à moitié des catégories et des questions ! Je me souviens de quelques réponses que j’ai données, mais ça passe tellement vite. J’étais tellement dans un état second… J’ai l’impression qu’enfin, je vais pouvoir vivre la partie que j’ai jouée ! »

« C’était tellement surréel, ajoute-t-elle. J’étais derrière le podium, je voyais le décor d’un autre angle. »

Traductrice en publicité, Marie-Claude Dussault fait dorénavant partie d’un club sélect : celui des Québécois francophones ayant mérité leur place à Jeopardy. (Ils seraient trois ou quatre, au total.)

Elle a tenté sa chance une première fois en 2020. Comme 400 000 personnes chaque année, elle s’était soumise au test de qualification sur l’internet, qui comprend 50 questions de culture générale. Une fois cette première ronde terminée, les producteurs l’ont conviée à repasser un test semblable sur Zoom. Sont ensuite venues l’entrevue à distance, puis l’audition virtuelle, durant laquelle, avec huit autres candidats, elle a joué une « vraie » partie. Parce qu’elle a livré une performance convaincante, son nom s’est retrouvé dans une banque de concurrents potentiels pendant 18 mois, mais elle n’a jamais été contactée.

Elle s’est réessayée en 2022, a refait toutes les étapes préliminaires, et cette fois, après six mois de silence radio, son téléphone a sonné.

« La première fois qu’ils m’ont appelée et que j’ai vu l’indicatif régional 310 de l’État de Californie, avec Culver City sur l’afficheur, j’ai tout de suite compris, raconte-t-elle. J’étais extrêmement fébrile. Mon chum a sorti son téléphone pour filmer la conversation… Et je n’ai aucune envie de voir cette vidéo ! »

« J’ai toujours voulu aller à Jeopardy en croyant que ça n’allait jamais vraiment arriver, poursuit-elle. C’est un peu un rêve qui devient réalité. »

« Énormément nerveuse »

Évidemment, Marie-Claude Dussault ne peut rien dire sur l’issue du match qu’elle a disputé le 27 février dernier, aux studios de Sony Pictures, aux États-Unis. Elle peut toutefois divulguer son niveau de stress au moment d’enregistrer l’émission : élevé.

J’étais énormément nerveuse. J’aurais aimé dire que non, mais je l’étais. Ça doit paraître à l’écran. Quand les caméras ont commencé à tourner, à part les questions, il n’y avait plus rien qui existait autour. Même mon chum qui était dans l’auditoire. Marie-Claude Dussault

Hormis une erreur de l’animatrice Mayim Bialik, qui l’a appelée « Marie » en ouverture de programme avant de corriger la situation après une pause publicitaire (« Ça ne m’a pas déstabilisée », précise la principale concernée), Marie-Claude Dussault affirme avoir connu une aventure « formidable », en partie grâce aux concurrents qu’elle a côtoyés.

PHOTO FOURNIE PAR MARIE-CLAUDE DUSSAULT Marie-Claude Dussault en compagnie de l’animatrice Mayim Bialik

« C’était vraiment le fun. Tu passes une journée avec 10 autres nerds, qui sont tes nouveaux amis, mais qui sont aussi tes compétiteurs. »

La connaissance mise de l’avant

Contrairement aux joueurs qui l’accompagnaient, Marie-Claude Dussault n’est pas une fidèle téléspectatrice de Jeopardy depuis « son tout jeune âge ». Elle a plutôt découvert son existence durant sa vingtaine, alors qu’Alex Trebek l’animait. Depuis, elle ne rate aucune partie.

« Au Québec, tous les quiz ont une gimmick, signale-t-elle. Jeopardy, c’est juste 60 questions de culture générale. Il n’y a pas de twist, pas de vedettes. La connaissance est mise de l’avant. J’aime la formule. »

Marie-Claude Dussault n’avait participé qu’à un seul jeu télé avant Jeopardy : le défunt Taxi payant d’Alexandre Barrette, diffusé sur V de 2009 à 2018. Elle aimerait vivre l’expérience d’Au suivant avec Stéphane Bellavance sur ICI Télé, mais elle n’a jamais soumis sa candidature. Deux fois par mois, elle participe aux soirées quiz du Colonel Moutarde, un bar à cocktails du Plateau-Mont-Royal. C’est d’ailleurs à cet endroit qu’on a croqué son portrait, mardi.

« J’ai toujours été quelqu’un qui s’intéresse à tout et j’ai une bonne mémoire. Ça m’a toujours été utile. »

NBC présente Jeopardy du lundi au vendredi à 19 h. Marie-Claude Dussault sera concurrente dans l’émission de jeudi.