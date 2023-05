Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

La valeur sûre : L’autre midi à la table d’à côté

Non, Radio-Canada n’a pas encore envoyé aux médias l’épisode avec Maripier Morin et France Castel, qui ouvrira cette quatrième saison de tête-à-tête au resto. Mais avec l’habituel franc-parler des deux femmes, parions qu’elles nous offriront une discussion qui ne sera pas banale. Le communiqué du diffuseur public indique seulement qu’elles « se confient librement l’une à l’autre sur leur enfance, leur période de consommation et leurs blessures, en passant tour à tour du rire aux larmes ». Les autres tandems sont aussi prometteurs, dont Janette Bertrand et Charles Lafortune (14 mai), Bianca Gervais et Patrick Huard (21 mai), et Julie Le Breton et Micheline Lanctôt (4 juin).

ICI Télé, dimanche à 20 h

La nouveauté : La clé Deschamps

PHOTO FOURNIE PAR AMI-TÉLÉ La clé Deschamps

Oui, le titre comprend un jeu de mots facile, mais une fois qu’on passe outre, on peut regarder avec plaisir cette nouvelle série du canal AMI-télé produite par Isabelle Maréchal et pilotée par (vous l’aurez deviné) Martin Deschamps. Dans chaque épisode, le sympathique rockeur (très à l’aise dans ses fonctions d’animateur) rencontre un musicien en situation de handicap, puis ensemble, ils enregistrent une chanson connue. La série s’ouvre avec Silya Kacel, une jeune femme qui a pris du galon depuis son passage à La voix junior en 2017, et avec laquelle l’interprète de Casanova reprend un classique d’Édith Piaf. Ça augure bien pour la suite des choses.

AMI-télé, lundi à 20 h

La rafale : Harry Potter

PHOTO MURRAY CLOSE, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Harry Potter

Alors qu’on vient d’apprendre la mise en chantier d’une série télé adaptée de l’univers du célèbre sorcier, Super Écran nous propose de passer une journée entière à Poudlard en diffusant tour à tour les huit films Harry Potter, de L’école des sorciers jusqu’aux Reliques de la mort, partie 2. Cette rafale se terminera en pleine nuit avec l’émission spéciale Retour à Poudlard – 20 ans de magie. Sortie en 2001, elle marquait le 20e anniversaire du premier volet cinématographique, et réunissait les trois acteurs Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, mais pas l’auteure J. K. Rowling. Courage aux mordus qui prévoient réaliser ce marathon de 22 heures.

Super Écran, mardi dès 7 h

Le retour : Question de jugement

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Question de jugement

On l’avoue, on s’ennuie parfois des histoires abracadabrantes (et surtout, des règlements bizarres) des Squelettes dans le placard. Heureusement, Question de jugement remplit parfaitement son rôle de « jeu télé estival léger et drôle qui s’écoute bien en faisant le souper, la vaisselle ou toute autre tâche connexe ». En prime : on aime le Pierre Hébert coquin grand public des Petits tannants, mais on préfère le Pierre Hébert baveux radio-canadien de Question de jugement. Pour démarrer cette troisième saison, l’humoriste accueille Martin Vachon, Matthieu Pepper, Bénédicte Décary et Micheline Bernard. On surveille aussi Véronique Cloutier, Christine Morency, Normand Brathwaite et Hélène Bourgeois Leclerc au cours des semaines suivantes.

ICI Télé, du lundi au jeudi à 19 h