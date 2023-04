Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La valeur sûre : Mille mauvais choix

Vingt ans après son premier spectacle solo, Louis-José Houde se réinvente (en partie) avec Mille mauvais choix, un cinquième one-man show intimiste, cynique et sombre (mais d’abord et avant tout drôle !) dans lequel il dépeint son quotidien depuis sa rupture avec l’actrice Magalie Lépine-Blondeau (qu’il ne nomme jamais). Captée sur pellicule cinématographique 16 mm au cabaret Lion d’Or en mai 2022, cette prestation riche en confidences nous révèle un humoriste tantôt vulnérable (il habite seul une trop grande maison dans laquelle il devait fonder une famille), tantôt fendant (ne l’achalez plus avec vos anecdotes qui n’en finissent plus). Les fidèles ne seront pas trop déstabilisés. Les sceptiques pourraient être confondus.

Extra d’ICI Tou.tv

Le retour : L’île de l’amour

PHOTO FOURNIE PAR TVA L’île de l’amour

Nos moments préférés de l’année sont (dans l’ordre) Noël, l’été, la première descente en skis après une grosse tempête de neige… et l’annonce des candidats à L’île de l’amour. Et cette saison, le courriel dévoilant l’identité des 10 premiers insulaires en maillot n’a pas déçu. De Kim, qui fond pour « un gars capable de changer ses propres pneus d’auto », à Léonie, qui s’est déjà « cassé le coude en jouant au bras de fer », en passant par Kevin, qui collectionne les chandelles parfumées, Destiny, une magicienne en herbe qui « sait faire des chapeaux avec des ballons », et Dan, qui mange trois œufs crus par jour, la cuvée 2023 promet. Autre point positif : Geneviève Schmidt assure la narration, en soutien à l’animateur Olivier Dion.

TVA, du lundi au jeudi, à 21 h

Le documentaire : l’affaire Chantale Daigle : le documentaire

PHOTO RICHARD GODIN, ARCHIVES LA PRESSE Plus de 10 000 personnes ont défilé à Montréal en 27 juillet 1989 en appui à Chantale Daigle.

Au même moment où débarque le sixième et dernier épisode de Désobéir : le choix de Chantale Daigle, la série de fiction sur l’icône du mouvement pro-choix qui s’est battue jusqu’en Cour suprême pour revendiquer son droit d’avorter, arrive ce vibrant documentaire porté par Noémi Mercier. Pendant près d’une heure, l’ex-cheffe d’antenne de Noovo nous replonge dans cette période névralgique de 1989, au moyen d’images d’archives et d’entretiens éclairants, avec notamment des militantes, qui racontent en détail l’opération secrète qu’elles ont menée pour permettre à Chantale de traverser la frontière et d’obtenir son avortement à Boston, aux États-Unis.

Crave, dès mercredi

La nouveauté : Elles

PHOTO FOURNIE PAR TV5 Elles

Dans cette série documentaire scénarisée et réalisée par Sabrina Hammoum (Un toit pour moi, Koriass, revenir de loin), la rappeuse Sarahmée parcourt le monde pour rencontrer des femmes déterminées et solidaires qui souhaitent faire évoluer leurs conditions. La saison a commencé vendredi dernier en France. Cette semaine, Sarahmée s’arrête au Mexique, un pays affichant des statistiques peu reluisantes en matière de violences faites aux femmes, dont la suivante : en 2021, 3880 femmes y sont mortes assassinées, soit 10 femmes par jour. Et moins d’un quart de ces meurtres ont fait l’objet d’une enquête. On peut aussi voir la chanteuse pratiquer l’escalade et enregistrer une nouvelle chanson en compagnie de femmes musiciennes qui racontent les discriminations qu’elles subissent.

TV5, vendredi, à 21 h