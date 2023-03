Amazon a donné le feu vert pour le tournage de deux nouvelles saisons de la série québécoise LOL : Qui rira le dernier ?

L’humoriste et l’acteur Patrick Huard continuera d’animer la populaire émission dans laquelle des concurrents vedettes tentent de faire rire les autres sans rire eux-mêmes.

Produites par Attraction, les nouvelles saisons seront tournées à Montréal et mettront en scène une nouvelle distribution de comédiens et d’humoristes.

« Alors que nous produisons davantage de contenu destiné à nos clients francophones, nous sommes très heureux de constater que LOL : Qui rira le dernier ? est devenu un grand succès pour Prime Video au Québec », a déclaré Magda Grace, responsable de Prime Video pour le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

De son côté, Patrick Huard affirme ne pas avoir été difficile à convaincre « Ça me ramène à mon adolescence, à cette adrénaline de provoquer un rire dans l’unique but d’avoir du fun ! Depuis des semaines les gens m’en parlent partout… en riant. Et ça, ça me rend heureux », a-t-il souligné dans un communiqué.