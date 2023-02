Huguette Delisle n’a pas dit son dernier mot. La caïd de Sainte-Foy sera de retour pour une troisième – et ultime – saison de la série C’est comme ça que je t’aime.

Radio-Canada a annoncé lundi le retour de la populaire série. Les huit épisodes seront diffusés sur Tou.TV extra en 2023-2024.

Cette saison finale se déroulera sous le sceau de la vengeance pour le personnage d’Huguette, interprété par Marilyn Castonguay. À l’été 1976, le sexisme est de retour à Sainte-Foy, alors que le crime organisé montréalais tient la ville sous son joug. Huguette, qui avait troqué la carabine pour le tablier, osera-t-elle replonger dans la criminalité pour sauver son honneur et combattre le machisme ambiant. Avec ses acolytes Gaétan, Micheline, Serge et Marie-Josée, Huguette aura-t-elle le courage de descendre à Montréal en cette année olympique pour traquer l’envahisseur ?

Dany Meloul, directrice générale de la télévision à Radio-Canada, a indiqué par communiqué : « C’est comme ça que je t’aime est véritablement de la trempe des séries cultes. Ses deux premières saisons ont gagné de nombreux prix, ont été remarquées à de nombreux évènements internationaux et la série est, entre autres, la première série de fiction canadienne sélectionnée à la Berlinale. C’est donc avec un grand plaisir qu’on découvrira les derniers soubresauts de cette histoire rocambolesque irrésistible qui trouvera sa conclusion à l’issue de cette 3e saison. »

Toujours écrite par François Létourneau, cette ultime saison sera réalisée par François Létourneau et Patrice Robitaille.

Les productrices Joanne Forgues et Catherine Faucher ont aussi déclaré : « C’est comme ça que je t’aime est une aventure fantastique qui a su gagner l’engouement du public d’ici ainsi que celui du marché international. La série a été vendue aux États-Unis, en Israël, en France, en Espagne, en Allemagne, dans les pays scandinaves et au Canada anglais. Après deux saisons qui nous ont fait plonger dans un univers déjanté, historique et féministe, c’est avec grande excitation et hâte que nous entamons la production de la dernière saison, où les personnages truculents imaginés par François Létourneau poursuivront leur destinée. »