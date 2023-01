Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La nouveauté

L’empereur

Michelle Allen semble avoir retrouvé sa touche magique avec cette série dramatique qui retrace l’ascension – ou encore la construction – d’un agresseur charismatique, défendu avec doigté par Jean-Philippe Perras. Au cours du premier épisode, que Noovo diffusera cette semaine mais qu’on peut déjà visionner sur Crave, l’auteure de Fugueuse et de Pour Sarah nous fait voyager entre deux époques : 2005, alors qu’on dansait sur Miss Ecstasy de Dumas et No Heaven de DJ Champion, et 2015, lorsque la parole des victimes de viol s’est libérée. Réalisé par Adam Kosh, L’empereur met également en vedette Noé Lira, Charlotte Aubin, Macha Grenon et David Boutin, et montre le chemin parcouru en matière de dénonciation des inconduites sexuelles.

Noovo, mercredi à 20 h

Le retour

PHOTO GAËLLE LEROYER, FOURNIE PAR TVA Les coachs de La voix, Mario Pelchat, Corneille, Marjo et Marc Dupré, en compagnie de l’animateur Charles Lafortune

La voix

Après une pause de deux ans durant laquelle Star Académie a occupé son créneau, la compétition vocale aux fauteuils pivotants reprend l’antenne avec un panel de coachs aux trois quarts renouvelé. Marc Dupré retrouve son poste aux côtés des « recrues » Mario Pelchat, Corneille et, surtout, Marjo. Car s’il y en a une qui peut donner un bon show, dire les choses franchement et appeler un chat un chat, c’est bien Celle qui va. Parlant d’expressions félines, la rockeuse bohémienne formule clairement ses provocantes attentes dans l’une des pubs qui roulent sur TVA : « On veut pas des chatons, on veut des lions. » Compris ?

TVA, dimanche à 19 h

La surprise

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Bad Sisters (Sœurs complices en version française)

Bad Sisters

On avait entendu beaucoup de bien sur cette série l’été dernier, mais avec l’arrivée des nouveautés d’automne, elle s’était retrouvée loin dans notre liste de priorités. Heureusement qu’on s’en est souvenu durant le temps des Fêtes parce qu’on s’en serait voulu d’avoir raté ce Big Little Lies britannique, truffé de suspense et d’humour noir, qui raconte l’histoire des sœurs Garvey, qui forment un clan tissé serré malgré leurs différences. Avertissement : la série met en scène l’un des personnages les plus détestables de l’histoire du petit écran. Un beau-frère tellement nauséabond que vous aurez envie de défenestrer votre téléviseur. (On exagère à peine.)

Apple TV+ (version française également offerte)

En rattrapage

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Martin Matte dans Pour une fois

Pour une fois

Présentée vendredi dernier, cette émission spéciale d’une heure a proposé des entrevues « inversées ». Invité à jouer l’interviewé, Martin Matte a répondu, tour à tour, aux questions de quatre animateurs surprises : Lydia Bouchard, Dany Laferrière, Patrice Robitaille et Arnaud Soly. Le résultat ? Quatre rencontres très différentes et franchement intéressantes, qui nous ont permis de découvrir des facettes insoupçonnées de l’humoriste, qu’on a pourtant entendu mille fois en entrevue. En grande forme, Martin Matte s’est prêté au jeu avec sérieux, humour, franchise et beaucoup, beaucoup de générosité. On ignore quel sort Télé-Québec réservera au concept développé par Urbania, mais on sait qu’on aimerait bien qu’il connaisse une suite.

Télé-Québec, en rediffusion lundi à 21 h et mercredi à 22 h