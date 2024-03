Un nouveau spectacle du Cirque du Soleil prendra l’affiche à Nashville au mois de juillet. Intitulé Songblazers, il a été créé avec la collaboration du petit-fils de Hank Williams.

Nashville, que les Américains appellent « music city », accueillera une création du Cirque du Soleil qui rendra hommage à des pionniers de la musique country, style de musique intimement associé à la capitale du Tennessee.

Le spectacle créé à la faveur d’une collaboration avec Universal Music Group Nashville s’intitule Songblazers – A Journey Into Country Music. Il a été écrit et mis en scène par Amy Tinkham et le petit-fils de Hank Williams, Saul Williams, collabore aux musiques.

« D’où je viens, la plupart des gens ne vont pas au cirque, dit le musicien, dans un communiqué diffusé par le Cirque du Soleil lundi. Nous allons aux foires et aux carnavals, et le carnaval dans une petite ville est rempli de joie, d’excitation, de mystère et d’euphorie. » Il prédit que ces sentiments habiteront les spectateurs qui verront Songblazers.

La trame du spectacle suivra deux personnages principaux « qui façonnent leur propre chemin vers la reconnaissance de la musique country ». Il misera bien sûr sur des numéros acrobatiques et des chansons country bien connues.

La prévente pour ce spectacle débute ce lundi et la vente générale commencera vendredi. Ce nouveau spectacle du Cirque du Soleil est conçu pour la tournée : après une série de représentations à Nashville, il se déplacera dans plusieurs villes du Texas, en Louisiane et au Missouri.