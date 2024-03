Parmi tous les nouveaux albums sortis récemment, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Simon Leoza

Le compositeur québécois Simon Leoza s’est inscrit dans le vaste courant de la musique instrumentale avec son précédent album, Albatross, lancé en 2021. Dans Acte III, il se place résolument du côté des arrangements fastes plutôt que de celui du minimalisme. Entouré de près de 20 musiciens, appuyé par le brillant réalisateur Blaise Borboën-Léonard (Lydia Képinski), le multi-instrumentiste propose une fusion entre le néo-classique, la pop ambiante et la musique électronique. Une œuvre aux multiples ramifications, espèce de voyage intersidéral aussi dense et nourrissant que planant et léger.

Musique instrumentale Acte III Simon Leoza Rosemarie Records

Waxahatchee

PHOTO MOLLY MATALON, ANTI RECORDS VIA ASSOCIATED PRESS Waxahatchee

Waxahatchee, groupe mené par Katie Crutchfield, tire son nom d’un ruisseau en Alabama où la chanteuse a grandi. Bien que des musiciens l’accompagnent, il s’agit avant tout de l’œuvre de l’Américaine, qui a écrit chacun des six albums, y compris le très estimé Saint Cloud, lancé en 2020, et le nouveau, Tigers Blood. L’artiste fusionne de belle façon folk, country et indie rock pour créer une musique apaisante en dépit de la lourdeur de certains sujets abordés, telles les difficultés en amour et en amitié, qu’elle exprime avec grâce. Waxahatchee sera à Toronto le 23 avril, mais aucun spectacle au Québec n’est prévu.

Country folk Tigers Blood Waxahatchee Anti Records

Future et Metro Boomin

PHOTO BRIDGET BENNETT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le rappeur Future

Première partie d’un diptyque – la suite sortira le 12 avril –, We Don’t Trust You est le fruit d’une collaboration entre le rappeur Future et le producteur Metro Boomin. Ce dernier est l’auteur des beats de certains des plus grands succès du MC d’Atlanta, tels Mask Off, Wicked et Superhero. Des invités de marque agrémentent certaines des 17 pièces : The Weeknd, Young Thug, Travis Scott, Playboi Carti et Rick Ross et Kendrick Lamar. Ce dernier décoche même quelques flèches à Drake et à J. Cole. De plus, des extraits d’entrevue du regretté Prodigy, de Mobb Deep, sont dispersés tout au long de l’album, alors que Seen It All propose une nouvelle version de Quiet Storm, classique du duo de Queensbridge.

Rap We Don’t Trust You Future et Metro Boomin Epic

Julia Holter

PHOTO JOHN LONDONO, FOURNIE PAR LE FESTIVAL POP MONTRÉAL Julia Holter

La maternité – et les Beatles, pour le titre – a inspiré Something in the Room She Moves, sixième album de l’Américaine Julia Holter. Alors que la fatigue de la nouvelle mère et le stress pandémique ont pendant un moment été un frein à son inspiration, les mots et les notes sont sortis sans effort lors de l’enregistrement. Le résultat n’est pas tout à fait une série de berceuses, mais l’ambiance enveloppante et les textes qui traitent avec philosophie du cycle de la vie rassurent et réchauffent le cœur. L’autrice-compositrice-interprète présentera ses chansons au Belmont, à Montréal, le 14 mai.