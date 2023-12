La ville de Montréal a annoncé jeudi le renouvellement de son engagement financier envers le Partenariat du Quartier des spectacles qui se traduira par une contribution de 10 millions pour chacune des cinq prochaines années.

L’entente se décline en deux volets. Un montant de près de 25 millions sur cinq ans est consenti pour maintenir « les services en gestion des espaces publics et d’accompagnement » pour les festivals et autres évènements tenus dans le périmètre du Quartier des spectacles. Un autre montant de 27 millions et des poussières doit servir à « l’animation et à la programmation » de cet espace urbain.

Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la ville de Montréal, a qualifié le Quartier des spectacles de « cœur culturel qui fait vibrer notre centre-ville ». En 20 ans d’existence, le Partenariat du Quartier des spectacles « a joué un rôle inestimable dans l’épanouissement culturel de notre ville », a-t-elle ajouté.

L’annonce, qui survient à l’aube des vacances des Fêtes, vient aussi avec une invitation lancée par la ville de Montréal à fréquenter le centre-ville en plein hiver pour profiter des activités offertes, dont la patinoire de l’Esplanade tranquille et la 14e édition de Luminothérapie. Plus tôt jeudi, une autre annonce a été faite, rappelant aux citoyens que des activités hivernales sont offertes dans tous les arrondissements.