La Tribu et Les 7 doigts de la main annoncent 23 supplémentaires à Montréal et cinq à Québec pour Pub royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants.

À Montréal, les supplémentaires auront lieu en août 2024 (du 7 au 10) ainsi qu’en décembre 2024 (du 4 au 22), toujours au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Les billets seront disponibles à partir du 8 décembre. Le spectacle, créé par Les 7 doigts de la main, et dont les paroles et la musique sont signées par Jean-François Pauzé, sera en supplémentaire au Grand Théâtre de Québec du 27 au 30 juin 2024.

Pub Royal est présentement à l’affiche au Théâtre Maisonneuve, et ce, jusqu’au 7 janvier. Il ne reste qu’une poignée de billets. La troupe sera également à Paris en avril 2024, à Trois-Rivières en mai et juin 2024, à Ottawa en juillet 2024 et à Sherbrooke en octobre 2024.