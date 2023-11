Des spectacles pour tous les goûts pour nous mettre dans l’ambiance de Noël.

L’Ensemble En direct de l’univers

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE Les choristes d’En direct de l’univers présentent leur spectacle de Noël pour la deuxième année.

Après le succès obtenu l’an dernier, pas surprenant que la talentueuse bande de choristes d’En direct de l’univers soit de retour avec son spectacle La veillée du temps des fêtes. Les six interprètes aux harmonies fabuleuses donneront une douzaine de représentations, qui les feront passer entre autres par Saint-Jérôme, Salaberry-de-Valleyfield, Québec et Trois-Rivières. Si vous aimez les medleys qui durent longtemps, le folklore, la musique populaire et les classiques indémodables, ce spectacle est pour vous, que les Fêtes vous rendent joyeux ou mélancolique.

Des airs de fêtes avec l’Orchestre métropolitain

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, LA PRESSE Des airs de fêtes, qui met en vedette entre autres Kim Richardson, insufflera des airs de jazz à Noël.

Quand l’Orchestre métropolitain rencontre l’Orchestre national de jazz de Montréal, cela donne le concert Des airs de fêtes, qui apportera aux classiques de Noël une agréable touche de swing grâce aux arrangements du brillant Antoine Gratton. Si en plus s’ajoutent le Chœur métropolitain et quatre voix féminines de calibre mondial – Laura Anglade, Ranee Lee, Kim Richardson et Dawn Tyler Watson –, ce concert sous la direction du chef Jean-Nicolas Trottier, présenté une seule fois le 10 décembre à la Maison symphonique, s’annonce aussi élégant et feutré que chatoyant et entraînant.

Mariah Carey

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mariah Carey

Quoi qu’on en pense, Mariah Carey est la reine incontestée de Noël. Et la souveraine nous fait l’honneur d’un passage à Montréal le 29 novembre au Centre Bell dans le cadre de sa tournée Merry Christmas One And All !, pendant laquelle elle ne donnera que 13 concerts et seulement 2 au Canada. De sa voix d’une agilité incomparable, elle chantera son indémodable tube All I Want for Christmas Is You, ainsi qu’un mélange de compos et d’intemporels. Un spectacle qui s’annonce plein de couleurs et qui donnera sans contredit le coup d’envoi aux festivités de Noël.

Parapapam

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Mario Pelchat fait partie du spectacle Parapapam.

Parapapam, c’est 40 musiciens de l’Orchestre Filmharmonique de Montréal dirigés par Francis Choinière, 60 choristes, quatre solistes de qualité – Patrick Bruel, Mario Pelchat, Vladimir Korneev et Marie-Josée Lord –, une déco enchanteresse. Il y a un vrai désir de créer de la magie derrière ce spectacle qui est présenté pour la deuxième année, qui propose un alliage de musique populaire et classique, et qui se promène entre les cultures et les traditions. Les Fêtes dans toute leur splendeur, le temps de cinq représentations à la salle Wilfrid-Pelletier.

Noël dans le parc

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Porte-parole de Noël dans le parc, Luis Clavis s’y produira avec son groupe Qualité Motel.

Incontournable évènement de la saison, le Festival Noël dans le parc en est à sa 30e présentation et se déroulera du 8 au 31 décembre sous les auspices du porte-parole Luis Clavis, de Qualité Motel. La formation fait d’ailleurs partie des dizaines d’artistes qui se produiront au cours de ces trois semaines, d’Émile Bilodeau à Alaclair Ensemble en passant par Maude Audet, Pierre Kwenders et Laura Niquay. Une large place est aussi laissée aux artistes émergents, comme Kinkead, Miro Chino ou Allo Fantôme. Pour fêter en faisant des découvertes, et en encourageant les artistes locaux.

Le Pop-up show de Noël

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Mona de Grenoble animera le Pop-up show de Noël au Club Soda.

Il y a très peu d’information disponible sur ce fameux Pop-up show de Noël qui sera présenté au Club Soda. Mais en en voyant que l’animation est assurée par la sulfureuse Mona de Grenoble, que les invités sont Sam Cyr, Jo Cormier, Coco Belliveau, Liliane Blanco-Binette et Marylène Gendron, on se doute que la soirée sera sous le signe de la démesure et de l’exagération, et certainement sans tabou. Pour un spectacle de Noël très très champ gauche, c’est un bon choix.

Party de Québec Issime

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Un des douze tableaux de Party.

La troupe de Québec Issime présente pour la deuxième année à Montréal son spectacle Party, qui existe depuis 20 ans au Saguenay. Au menu, pas de chansons de Noël, mais des grands succès de la musique qui ont traversé le temps. Une vingtaine de chanteurs, danseurs et musiciens, une centaine de chansons réparties en 12 tableaux, des projections, et même une piste de danse : tout est en place pour que la soirée soit festive à souhait. Jusqu’au 31 décembre dans l’intime Studio-Cabaret de l’Espace Saint-Denis.

Noël, une tradition en chanson

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Marie Carmen fait partie de la distribution de Noël, une tradition en chanson

Ce spectacle qui a rejoint dans les 100 000 spectateurs depuis ses débuts il y a six ans est en train de s’imposer comme un classique du mois de décembre. Cette année, Marie Carmen, Marie Denise Pelletier, Paul Daraiche, Claudette Dion, Suzie Villeneuve et le metteur en scène du spectacle Joël Legendre font s’harmoniser leurs voix pour interpréter les classiques de Noël, sous la direction de Jacques Roy. Noël, une tradition en chanson a pris son envol vendredi à Saguenay, se terminera le 23 décembre à Laval, et passera d’ici là par une foule de villes, de Gatineau à Mont-Laurier en passant par Québec, Montréal, Sherbrooke, Joliette, Drummondville et Trois-Rivières.

The Tenors à l’Outremont

PHOTO FOURNIE PAR LE THÉÂTRE OUTREMONT The Tenors

Le populaire quatuor canadien vient de lancer l’album Christmas With the Tenors, et a entrepris dans la foulée une grande tournée qui a démarré à Victoria jeudi, et qui se terminera au Théâtre Outremont à Montréal le 23 décembre. On est chez eux dans une ambiance plus pop que lyrique, et ils donnent aux classiques, les plus vieux comme les plus récents, un petit coup de balai moderne. Le tout porté par la puissance de leurs voix chaleureuses, et leur désir évident de semer de la joie pendant cette période festive.

Roch Voisine et l’Orchestre philharmonique du Québec

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Roch Voisine

Avec sa voix caressante et chaleureuse, Roch Voisine est né pour chanter du répertoire de Noël. Son ami le violoniste Alexandre Da Costa l’a invité à se joindre à cette série de concerts du temps des Fêtes de l’Orchestre philharmonique du Québec, qu’il dirige et dont il est le soliste. Ce spectacle dans lequel les deux artistes partageront leurs coups de cœur musicaux et l’esprit de Noël, avec ses traditions rassembleuses, sera présenté dans quatre villes en décembre : Laval, Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil et Mont-Tremblant.