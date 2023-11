Dans le cadre de sa série hommage, le Cirque du Soleil a choisi de célébrer l’œuvre du groupe humoristique Rock et Belles Oreilles. La pièce acrobatique sera présentée à partir du 17 juillet prochain à l’amphithéâtre extérieur Cogeco de Trois-Rivières.

« Avec cet opus, nous souhaitons rendre hommage au groupe humoristique en mettant de l’avant l’art et la musique iconique de RBO. Les sketches comiques et les chansons du groupe sont devenus mémorables pour plusieurs générations et c’est justement leur côté rassembleur qui sera au cœur du contenu créatif du spectacle », a indiqué le président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, Stéphane Lefebvre.

Ce spectacle hommage succède à celui consacré à Guy Lafleur l’été dernier, qui marquait une rupture avec les séries musicales précédentes (Beau Dommage, Robert Charlebois, Luc Plamondon, Les Colocs, Les Cowboys Fringants et Les divas).

RBO, qui a marqué les années 1980 et 1990, a signé deux Bye bye en 2006 et 2007. Le groupe a reçu la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale en 2011 à l’occasion de son 30e anniversaire. En 2014, RBO a créé un spectacle-évènement baptisé The Tounes, présenté à la place des Festivals, suivi de deux prestations au Centre Bell et au Centre Vidéotron de Québec en 2015.

« RBO est honoré et ému de recevoir cet hommage du Cirque du Soleil. Ça fait plus de 40 ans que les membres du groupe se font traiter de clowns ! Notre public avait disparu ? Grâce au Cirque du Soleil : Abracadabru ! », ont écrit les membres de Rock et Belles Oreilles dans un communiqué.