Julie Ringuette et Sharon James s’ajoutent à la distribution de la comédie musicale Waitress. Avec Marie-Ève Janvier, elles incarneront le trio de serveuses en vedette dans cette première version francophone du succès de Broadway.

« C’est un rêve qui se réalise pour moi de faire partie de la distribution d’une grande comédie musicale ! J’attends ce moment depuis longtemps », a affirmé l’animatrice et comédienne Julie Ringuette, dans un communiqué.

Celle qui est déjà montée sur scène pour les spectacles Revue et corrigée et Ladies Night jouera aux côtés de l’artiste multidisciplinaire Sharon James, qu’on a pu voir dans les comédies musicales Mamma Mia !, Rock of Ages et Le Bodyguard.

PHOTO DAVID BOILY LA PRESSE, ARCHIVES LA PRESSE Sharon James

Inspiré du film du même nom réalisé par Adrienne Shelly en 2007, le spectacle raconte l’histoire de Jenna, une serveuse coincée dans une petite ville qui, encouragée par ses collègues, concrétisera un vieux rêve en participant à un concours de pâtisserie.

Le reste de la distribution sera dévoilée au cours de l’hiver.

Waitress sera à l’affiche à Montréal, à l’Espace St-Denis, dès le 22 juin 2024, puis à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, dès le 10 août 2024.