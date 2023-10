La danseuse Sonia del Rio, ambassadrice du flamenco au Québec qui a connu une belle carrière internationale, sous les couleurs de la danse ibérique, s'est éteinte vendredi à annoncer sa famille.

Originaire de Rouyn-Noranda et née sous le patronyme de Boisvenu, « la mère du flamenco au Québec » a vécu et travaillé longtemps en Europe et collaboré avec les grands maîtres de la danse latine. Sonia del Rio a influencé plusieurs générations de danseurs d’ici, en début de carrière, en plus de former de futurs interprètes en donnant des cours de danse flamencos.

Plus jeune, l’Abitibienne a étudié la danse classique et latine, avant de partir pour l’Europe. Elle y a fait son petit chemin auprès de chorégraphes et danseurs, comme José Greco, et au sein de prestigieuses compagnies, comme la Scala de Milan, où elle a été soliste.

De retour au Québec, Sonia del Rio a été danseuse et chorégraphe pour Les Grands Ballets canadiens, avant de devenir propriétaire du café-concert La Chaconne, lieu prisé du milieu théâtral dans les années 1980-90. Plusieurs artistes, poètes et musiciens ont lancé leur carrière dans ce café-concert intime du Quartier latin, rue Ontario, à Montréal.

Personnalité de La Presse, en 1998, alors qu’elle était honorée par le roi Juan Carlos 1er d’Espagne, la danseuse passionnée a fait l’objet d’une biographie, Sonia del Rio : Vivre ma vie et danser, parue chez Pierre Turcotte Éditeur.