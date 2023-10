L’opéra Nelligan en tournée à l’automne

Nelligan, l’opéra signé André Gagnon et Michel Tremblay créé il y a plus de 30 ans, marquera son retour cet automne en prenant la route le temps de six représentations à Brossard, Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Saint-Jérôme et Terrebonne.