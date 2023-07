Les Cowboys Fringants annulent le spectacle qu’ils devaient donner à Sherbrooke, vendredi, en raison des traitements que doit subir le chanteur Karl Tremblay. C’est le groupe Simple Plan qui prendra la relève.

L’organisation de la Fête du Lac des Nations en a fait l’annonce, jeudi matin, à la veille du spectacle prévu.

« Dû au calendrier de traitements que doit subir le chanteur de Les Cowboys Fringants, il lui sera impossible de monter sur scène lors du spectacle de cette semaine. Les membres du groupe promettent de se reprendre, dès que la situation le permettra et l’équipe des Cowboys tient à remercier les fans de Sherbrooke pour leur appui », est-il écrit dans un communiqué.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Simple Plan

Du même souffle, l’équipe de la Fête du Lac des Nations a annoncé que c’est le groupe Simple Plan qui performera sur la Grande Scène Loto-Québec, vendredi. Simple Plan affirme avoir accepté la demande « avec humilité et dans le plus grand respect ». « On ne peut pas “remplacer” un band comme les Cowboys, mais nous allons faire le mieux qu’on peut pour offrir à tout le monde une belle soirée », a déclaré le groupe dans le communiqué, en envoyant leurs vœux de santé et de rétablissement à Karl Tremblay et sa famille.

L’été dernier, Karl Tremblay a annoncé être atteint d’un cancer de la prostate diagnostiqué deux ans plus tôt. Il a d’abord subi des traitements de chimiothérapie avant d’entreprendre un nouveau traitement, ce printemps.

Le spectacle que les Cowboys Fringuants devaient donner le 13 juillet au Festival d’été de Québec a également été annulé à la dernière minute en raison des risques d’orage violent, mais le groupe a pu reprendre son spectacle quatre jours plus tard.