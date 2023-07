Il y a bien sûr eu le spectacle en première partie de Foo Fighters, à l’Auditorium de Verdun, le 10 juillet dernier. Mais depuis le début de l’été, les membres du groupe Les Shirley sont de toutes les scènes. Elles sont aussi le seul élément séparant Dave Grohl de Patrick Norman. Explications.

Moins de 24 heures avant de participer à Cowansville au même festival que Simple Plan, Raphaëlle Chouinard reçoit un texto de la part des icônes québécoises du pop punk. Connaît-elle les paroles de Jet Lag, cette chanson de 2010 en duo avec Marie-Mai ?

« J’ai dit oui, mais c’était plus non », confie en riant la chanteuse et guitariste des Shirley. Ce qui nous mène à la question suivante : qu’est-ce que l’amitié véritable ? Réponse : écouter Jet Lag en boucle sur la route séparant Sherbrooke de Cowansville.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Raphaëlle Chouinard à l’Auditorium de Verdun

« Je l’ai tellement fait pratiquer dans le char », explique, en riant elle aussi, la batteuse Lisandre Bourdages. Elle ajoute, pleine de tendresse, en s’adressant directement à son amie : « Et tu as full bien fait ça. »

Le risque des rêves réalisés

Be careful what you wish for. Raphaëlle, Lisandre et Sarah Dion (bassiste) se répètent entre elles cette phrase chaque fois que la nervosité les paralyse, comme lorsqu’elles s’apprêtaient à ouvrir pour Billy Talent et Weezer au Festival d’été de Québec devant 60 000 personnes, ou que leurs agendas menacent de craquer. Elles ont fondé Les Shirley en 2018 pour le pur plaisir de jouer du rock entre amies, mais n’ont jamais mis de côté leurs florissantes carrières d’accompagnatrices.

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Sarah Dion au Festival d’été de Québec

« Le début de ton été était juste insane », s’exclame Raphaëlle à l’endroit de Sarah, qui, depuis l’arrivée du beau temps, monte sur scène trois ou quatre fois par semaine. Les Shirley se trouvaient d’ailleurs toutes dans des villes différentes au moment de notre visiojasette.

En plus de tenir la quatre cordes au sein du trio, Sarah Dion joue de la batterie avec le groupe punk NOBRO, ainsi qu’avec Émile Bilodeau et Marilyne Léonard. Elle trônait aussi derrière les cymbales lors du grand spectacle de la fête nationale à Québec, auquel participait notamment Patrick Noman.

À la question quiz : « Quel est le lien entre l’interprète de Quand on est en amour et Dave Grohl ? », vous pourrez désormais répondre : Sarah Dion.

Lisandre Bourdages était quant à elle de la caravane estivale de Patrice Michaud, en plus de figurer au sein de l’alignement de NOBRO et Comment Debord. Raphaëlle Chouinard ? Vous pourrez l’apercevoir à la guitare avec Zoo Baby, Emma Beko, Thierry Larose et le rappeur micmac Q052.

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Lisandre Bourdages au Festival d’été de Québec

More Women on Stage. Le message inscrit sur le t-shirt que portait Raphaëlle le 10 juillet à Verdun commence manifestement à pénétrer les esprits. « Il y a encore quelques années, on criait haut et fort : « Ouvrez-vous les yeux, engagez-nous, on est capables », se souvient Sarah. Alors qu’aujourd’hui, on nous engage parce que ça se sait qu’on est bonnes. »

Se triper dessus

Comment la musique des deux fabuleux albums des Shirley s’est-elle rendue aux oreilles de Dave Grohl ? Les théories divergent. Mais chose certaine : le chanteur de Foo Fighters a lui-même fait ses recherches. « I watched all your YouTube videos », leur a-t-il lancé au moment de leur rendre visite dans leur loge, à l’Auditorium de Verdun.

PHOTO SUSAN MOSS, FOURNIE PAR LE GROUPE Avec Dave Grohl

Il nous a prises dans ses bras tout de suite. Il était tellement chum qu’en deux secondes, on avait quasiment oublié que c’était la légende Dave Grohl qui nous jasait. Raphaëlle Chouinard

Le non moins légendaire guitariste Pat Smear s’est aussi pointé le bout du nez. Lisandre : « Il est entré dans notre loge deux minutes avant qu’on monte sur scène et il a dit : « Hey, guys, can I take a picture with you ? » Il était tellement doux. »

En mai dernier, Sarah et Lisandre assuraient avec NOBRO la première partie de Blink-182 à Toronto. Expérience radicalement différente. « Ça, c’est des ostie de grosses vedettes qui se prennent pour des vedettes, se désole Sarah, encore un peu ahurie. Dès qu’ils se déplacent, tout le monde freeze. Tu n’as quasiment pas le droit de les regarder dans les yeux. C’est agréable pour absolument personne. »

« C’est ce qui m’a le plus marquée avec les Foo, enchaîne Raphaëlle. Tout le monde jasait dans les corridors ou autour du bar open, c’était relax. Les gars s’apprécient et se parlent encore. Et musicalement, ils se tripent dessus, ça paraît. C’est ce que j’aimerais qui reste pour toujours entre nous trois. »

Biberonnées à la dernière grande époque de MusiquePlus, Les Shirley savent depuis longtemps qu’elles feront de la musique leur vie. C’est d’abord sur la guitare de son frère aîné que Sarah Dion s’est fait la main.

« Puis, à un moment donné, j’ai demandé à mes parents de jouer de la batterie. Jusque-là, rien ne m’intéressait, je n’aimais pas les autres, je n’avais pas beaucoup d’amis, je n’allais pas beaucoup dehors. Mais quand ils ont vu que j’avais enfin de l’intérêt pour quelque chose, ils m’ont dit go. À 10 ans, j’avais mes cours de batterie tous les vendredis soir et à partir de ce moment-là, je n’ai plus jamais eu de plan B. »