Une quarantaine d’artistes et de jeunes de 15 à 30 ans proposent une création collective inédite ce lundi, dans le cadre de Montréal complètement cirque.

Artistes de la relève et jeunes marginalisés des quatre coins du pays (de Kuujjuaq à Vancouver, en passant par Calgary, Igloolik et Halifax) ont en effet uni leurs forces et leur créativité pour mettre sur pied une soirée baptisée Notre étrangeté sans filtre.

Au programme de ce 12e Carnaval de cirque social : musique, cirque de rue et activités interactives.

Une seule règle : s’amuser et être soi-même, sans filtre, on l’aura noté !

Place Pasteur, rue Saint-Denis, ce lundi, de 17 h 30 à 23 h