Christine and the Queens au Festival des Vieilles Charrues en France, en 2019

Christine and the Queens annule ses spectacles à Montréal

Une nouvelle tuile s’abat sur le Festival international de jazz de Montréal. Christine and the Queens annule ses deux spectacles prévus ce week-end.

Par l’entremise d’un message sur Facebook, le Festival a annoncé vendredi qu’il était dans « l’obligation d’annuler » les représentations de Chris, alias Redcar, chanteur de Christine and the Queens, « pour des raisons hors de [son] contrôle ». L’auteur-compositeur français devait se produire au MTelus samedi et dimanche.

Il s’agit d’une deuxième tête d’affiche à annuler sa présence au Festival international de jazz cette semaine, après Macy Gray, qui devait tenir l’affiche de l’évènement de clôture extérieur, samedi soir. Un « problème d’agenda » expliquerait l’absence de l’artiste américaine, a signalé l’équipe Spectra, mercredi.

Le Festival invite les fans de Christine and the Queens à conserver leurs billets. De nouvelles dates devraient bientôt être dévoilées, précise l’organisation.