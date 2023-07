Herbie Hancock et Endea Owens and The Cookout

Aperçu des spectacles du jour au Festival international de jazz de Montréal.

Herbie Hancock

À 83 ans, Herbie Hancock est un des musiciens vivants, toutes catégories confondues, dont l’empreinte sur le monde de la musique est la plus indélébile et la plus tentaculaire. Son album de 1973, Head Hunters, a non seulement échafaudé quelques murs des édifices du jazz-funk et du jazz fusion, mais a aussi fourni au hip-hop une inépuisable matière première. Attendons-nous en ce lundi soir à un hommage à son ancien partenaire au sein du deuxième grand quintette de Miles Davis, Wayne Shorter, parti rejoindre en mars dernier la boîte de jazz du ciel.

0:00 0:00 Couper le son

Salle Wilfrid-Pelletier, à 19 h 30

Dominic Tardif, La Presse

Endea Owens and The Cookout

Au rayon des découvertes, l’artiste émergente et contrebassiste afro-américaine de Detroit est chaudement recommandée si vous cherchez un plan jazz gratos dans un lieu invitant et propice aux élucubrations jazz de tout acabit. La jeune femme a profité du mentorat précieux de l’illustre Ron Carter et dans sa foulée, elle répond présente aux invitations de Diana Ross, Wynton Marsalis, Solange et Jon Baptiste, qui l’invita à jouer dans le house band du Late Show with Stephen Colbert. Pour l’occasion, elle nous présente les pièces de Feel Good Music, son premier album de compositions originales.

0:00 0:00 Couper le son

Pub La Traversée Molson Export (place Tranquille), à 20 h et à 22 h

Claude Côté, collaboration spéciale