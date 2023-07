Aperçu des spectacles du jour au Festival international de jazz de Montréal.

L’évènement : Melody Gardot

Les deux derniers albums de Melody Gardot, Sunset in the Blue et Entre eux deux, misent sur un dépouillement qui laisse toute la place à sa belle voix feutrée. La chanteuse aux lunettes noires revient à Montréal pour deux soirs, dans deux salles différentes, et on s’attend à des concerts douillets où il y a de la place pour la poésie.

Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à 19 h 30. Aussi le lundi 3 juillet, à 19 h, à la Maison symphonique

Alexandre Vigneault, La Presse

Extrait de Sunset in the Blue, de Melody Gardot

Vraiment jazz : The Altons

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE JAZZ The Altons

Vous avez manqué le quintette de Southeast L. A. qui jouait hier au Parterre symphonique ? Voici l’occasion de vous reprendre. The Altons, c’est deux filles, trois gars dont la musique est hébergée chez Daptone Records, l’extraordinaire label de Brooklyn qui verse dans le soul classique – souvenez-vous de feu Sharon Jones, entre autres. Ouvertement rétro, farouchement indé, les ballades soul teintées d’harmonies vocales riches rivalisent d’intérêt avec les aspirations plus rock du groupe. Imaginez une version insolite de The Mamas and the Papas avec plus de oumpf. Si vous aimez Los Yesterdays, vous ne serez pas déçus !

18 h, scène TD

Claude Côté, collaboration spéciale

Extrait de When You Go, de The Altons