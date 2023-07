Aperçu des spectacles du jour au Festival international de jazz de Montréal.

CLAUDE CÔTÉ Collaboration spéciale

L’évènement : DJ Premier & The Badder Band

« Pionnier » et « pilier » sont les deux mots qui définissent le mieux DJ Premier. Depuis la fin des années 1980, au sein du groupe Gang Starr avec le regretté Guru, Preemo nous épate par ses beats qui tonnent et ses scratchs inventifs. Fier représentant de la culture hip-hop, il la raconte avec passion et rigueur. Rassembleur et respecté, il a travaillé avec tout le monde : Jay-Z, Nas, Snoop Dogg, mais aussi Christina Aguilera et Janet Jackson. Avec The Badder Band, DJ Premier offrira un spectacle qui célébrera les 50 ans du hip-hop.

Scène TD, 21 h 30

Découverte : ADG7

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL ADG7

Imaginez un peu : de la musique aux racines chamaniques et teintée de K-Pop, livrée par un ensemble portant des costumes extravagants qui fait aussi des chorégraphies… On ne peut pas manquer ça, pas vrai ? Le groupe s’appelle ADG7, il vient de Corée du Sud (comme dans K-Pop, oui) et son folk étrange pourrait bien être l’une des propositions les plus inusitées du festival !

Scène Loto-Québec à 18 h et 21 h

Vraiment jazz : Mino Cinelu, Paul Brochu et Dan Thouin

Le retour du multi-instrumentiste, chanteur, percussionniste et compositeur français de 66 ans figure parmi ces petites joies que procure l’ambiance d’un vrai club jazz situé à quelques encablures du site du festival et qu’il ne faut pas rater ! De descendance martiniquaise, Cinelu, c’est Miles Davis, Weather Report, The Headhunters, Buckshot Lefonque (Branford Marsalis) en tant que membre patenté, musicien de studio ou de tournée avec des grands de la musique, de Stevie Wonder à Elton John, de Peter Gabriel à Alain Bashung. On l’imagine sans peine prendre les lourdes responsabilités en compagnie d’érudits comme Brochu et Thouin.

19 h et 21 h 30, Upstairs, 1254, rue Mackay