Le concert mémorable Le roy, la rose et le lou(p) part en tournée

« On ne sait pas si on aura une autre opportunité comme ça ! », a lancé Ariane Roy, il y a un an, sur la scène des Francos lors du spectacle Le roy, la rose et le lou(p). Oui, elle et ses acolytes, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy, auront la chance de rejouer ensemble, puisque ce concert qui ne devait être qu’une histoire d’un soir partira en tournée.