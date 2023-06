Le comédien et danseur Francise Ducharme.

La saison d’automne 2023 de l’Agora se fera sous le signe de la pluralité de la création en danse contemporaine québécoise.

Pour le spectacle d’ouverture à la rentrée, la chorégraphe Catherine Gaudet s’associe à la metteure en scène Brigitte Haentjens dans Mains moites, une création mettant en vedette Francis Ducharme. Le comédien et danseur incarnera le mythe du héros tragique.

Suivra en octobre Projet Pinocchio, la nouvelle pièce tout public d’Hélène Balckburn, pour sept interprètes, et qui souligne les 35 ans de sa compagnie, Cas public. Deux solos, L’appel des braises et Anatomie d’un moteur, respectivement conçus par Charles-Alexis Desgagnés (finaliste Révolution 2018) et Alexandre Morin, sont aussi au programme en octobre. Ces deux artistes n’ont jamais encore présenté d’œuvres à l’Agora.

PHOTO BORDO-MONCSI, FOURNIE PAR L’AGORA DE LA DANSE Projet Pinocchio

En novembre, Katia-Marie Germain et le duo composé de Priscilla Guy et Émilie Morin offriront deux autres pièces de groupes pour clore la saison : Mascarades et Peau.

Au total, ce sont donc six spectacles de danse contemporaine, audacieuse et stimulante, qui prendront l’affiche de l’Espace Wilder à l’automne prochain.