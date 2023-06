FTA / In My Body

Les âges du corps

Les plus âgés ont dépassé le cap de la cinquantaine ; les plus jeunes affichent leur vingtaine vibrante. Trois générations de danseurs de streetdance sont rassemblées autour du chorégraphe québécois Crazy Smooth pour le spectacle In My Body, dans lequel les corps de tout âge s’exposent à l’unisson.